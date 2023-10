FOTO: Basketbalisté Nymburka se trápili v útoku a znovu prohráli

Podobně jako v minulém duelu na USK se Nymburk trápil v útoku, když se nemohl trefit z dálky a dostával se z rytmu zbytečnými chybami. Brno, které sice nastoupilo bez zkušených Krakoviče a Půlpána, se snažilo zachytit úvod zápasu a to se mu povedlo. Když se od začátku udržovalo ve vedení.

Nymburk sice ve druhé čtvrtině zabral a otočil stav na 34:31, jenže nadále měl velké trable v útoku, když za celý zápas trefil jen 22 střel s úspěšností 35 procent. Brno toho využilo a ve třetí čtvrtině zavelelo k dalšímu úniku až na dvanáct bodů. O což se starali hlavně Ondřej Šiška a Tomas Zdanavičius.

V posledních třech minutách sice domácí ožili a díky bojovnosti vykřesali naději, když zejména Martin Kříž šesti body v poslední minutě udělal ze zápasu drama, Brno ale podržel Dáňa. Mladý křídelník dal důležitý koš s faulem a proměnil i tři trestné hody. Nymburk měl poslední útok, ale Jaromír Bohačík neproměnil dva těžké pokusy za tři body přes obránce.

„Po velmi dobrém vstupu do sezony, kdy všechno vypadalo dobře a měli jsme sebevědomí, jsme se na USK dostali do problémů, protože jsme prohráli zápas, který jsme měli vyhrát. Teď jsme byli připraveni a chtěli jsme předvést mnohem lepší výkon, ale byli jsme zatažení a roztřesení. Ztratili jsme sebevědomí a začali jsme pochybovat. V závěru nám pak velké nasazení nestačilo. Je to více problém mentální,“ uvědomoval si trenér Nymburka Francesco Tabellini. „Je to poprvé v sezoně, kdy jsme trochu v problémech, ale recept je na to jednoduchý. Musíme zůstat pohromadě, udržet si víru a budovat si prostřednictvím nasazení ztracenou sebedůvěru. Musíme si udržet pozitivního ducha,“ přidal Tabellini.

„Vzpomněl jsem si na zápas, ve kterém jsem tu Brno koučoval jako záskok za nemocného kolegu. Teď jsem se ale do Nymburka vrátil poprvé jako oficiální hlavní kouč a je to neuvěřitelné. Je to naše první výhra v sezoně a hrozně jsem ji potřebovali,“ radoval se Martin Vaněk, trenér Brna. „Pro mě osobně je to pak výhra doma, kde jsem vyrostl. O to větší radost z toho mám. Jsem na kluky opravdu pyšný, protože ukázali srdce. Tím srdcem jsme to vyhráli. Trochu jsme si vzali příklad z USK, které dobře začalo a vyvedlo Nymburk z míry. Proto jsem se hodně soustředili na začátek, chytili ho a to bylo velmi důležité. Je to pro náš tým ohromná vzpruha. Tohle jsme strašně potřebovali. Máme na čem pracovat, ale tohle nám pomůže,“ podotkl Vaněk.

„Těžko se vysvětluje, co se teď stalo. Ztratili jsme z ničeho nic naší identitu. V posledních dvou zápasech jsme se nemohli trefit, to nás dostalo z tempa a trápili jsme se v útoku. Tyhle zápasy se vůbec nepovedly, ale my se z toho dostaneme a vrátíme se zpět k naší hře. Je to součást procesu. Nikdo nemá rád prohry, ale občas se tak sezona vyvíjí a porážky jsou potřeba k tomu, aby se člověk zlepšoval,“ okomentoval zápas nymburský basketbalista Spencer Svejcar.

„Chtěli jsme nastoupit tvrdě, koncentrovaně a s dobrou obranou a to se nám povedlo. Udali jsme tón zápasu a je z toho takový výsledek. Viděli jsme, že měl Nymburk problém s tím, když na ně kluci z USK vletěli a chtěli jsme to zopakovat. Ukázat jim, že si věříme a že jsme si přijeli pro výhru. My se chceme prezentovat dobrou obranou. Zvláště teď, když nám chyběli tři hráči. Když tam nemáme ty zkušenější hráče, musíme to vydřít v obraně. Odehráli jsme předtím dva dobré zápasy, ale chyběla tomu výhra. Ta přišla nyní a věřím, že to pro nás bude vzpruha do další práce,“ hodnotil utkání brněnský Ondřej Šiška, autor osmnácti bodů. „Možná také sáhneme ke změně kapitána, protože v tomto jsem byl kapitán já a hned je z toho výhra,“ smál se Šiška.

Nymburk - Basket Brno 69:72 (13:20, 24:16, 13:20, 19:16)

Nejvíce bodů: Kříž 12, Bohačík a Sehnal po 11, Gordon a Svejcar 10, Mathon 7, Bell 4, Kovář a Rylich po 2 - Šiška a Zdanavičius po 18, Dáňa 13, Lee 11. Fauly: 21:27. TH: 32/19 - 21/16. Trojky: 6:6. Doskoky: 42:44. Ztráty: 13:15. Zisky: 11:3. Asistence: 16:11.

David Šváb