Nymburk má zatím ve skupině jedinou výhru doma nad Bahcesehirem 79:76. Igokea i Bahcesehir mají po dvou výhrách a Bilbao tři výhry. Český mistr tak nutně potřebuje zvítězit, aby zůstal v boji o postup. A vzhledem k tomu, že má horší vzájemné skóre s Bahcesehirem a první zápas s Igokeou prohrál o 17 bodů, potřeboval by nyní zvítězit i co největším bodovým rozdílem, ideálně o 18 a více bodů, aby byla jeho pozice do posledního kola co nejlepší.

Situaci ve skupině totiž zamotala překvapivá výhra Igokey na hřišti do té doby neporaženého Bilbaa 84:81. Tam Bosenský celek ukázal, že přestože od prvního duelu s Nymburkem přišel o zraněného talentovaného Srba Maria Nakiče a o pivota De`Shawna Stephense, který přestoupil do Sassari, že na síle neztratil. Ještě více se zvýraznila kvalita ostatních opor v čele s Bryantem Crawfordem, který dal v prvním zápase Nymburku 33 bodů.

Mezi další důležité opory patří Nikola Tanaskovič, střelec Antabia Waller a Američan Kendrick Ray, který je nymburským fanouškům velmi dobře znám. V ročníku 2017/18 totiž ve své nováčkovské sezoně patřil ke klíčovým postavám Nymburka. Poté hrál za Maccabi Tel Aviv, Le Mans, AEK Atény, Petkim v Turecku a řecké Promitheas Patras. Za Nymburk sice hrál ze současného kádru jen s Martinem Křížem a Petrem Bendou, ale i tak půjde o zajímavé střetnutí s jednou z nejvýraznějších amerických posil Nymburka. Vždyť na cenu nejužitečnějšího hráče KNBL mu stačilo hrát v průměru jen 19 minut na zápas.

Igokea je osminásobným bosenským šampionem a tradičním účastníkem Adriatické ligy, kde v minulé sezoně skončila pátá a v tomto ročníku je po deseti kolech sedmá s pěti výhrami. V Lize mistrů je počtvrté a potřetí v řadě, když v předchozích dvou ročnících postoupila ze skupiny. V předminulém ročníku ji vyřadil pozdější šampion Burgos a loni Oostende.

Nymburk si musí pohlídat zejména doskok soupeře a také své vymezené území. Igokea je nejlepším týmem soutěže co do počtu daných a vystřelených pokusů za dva body. Slabinou soupeře jsou naopak trestné hody, kde má úspěšnost jen 60 procent.

Utkání se hraje v pražské hale Královka, kde hned druhý den bude následovat zápas Evropské ligy žen mezi ZVVZ USK Praha a Olympiacosem. Nymburk se stejně jako ženy připojil k iniciativě nadace Koše proti drogám a na obou těchto zápasech tak bude probíhat sbírka tekutých mýdel a ovocných kapsiček pro Dětské centrum v Krči. Fanoušci tak mohou přinášet tyto potřebné produkty, které následně budou dětem předány.

„Nejdeme do zápasu jen s cílem vyhrát, ale dát do toho úplně všechno a hrát na pokraji našich sil. Je dobře, že poslední zápas s Opavou vypadal, jak vypadal a že jsme museli zabrat. Doufám, že si to všichni zapamatovali a musíme tak začít zápas s Igokeou, abychom mohli pomýšlet na případný postup,“ má jasno Lukáš Palyza, hráč Nymburka. „Nejde myslet na to, že by bylo nejlepší vyhrát alespoň o osmnáct bodů, protože zápas se může vyvíjet různým směrem a je třeba na to reagovat. Ale už jsem tu zažil několik velmi vydařených zápasů, které i proti velmi silným soupeřům skončili pro nás jednoznačně, takže bych to určitě dopředu nevzdával. Musíme ale zahrát opravdu dobře, abychom mohli na něco takového pomýšlet. Doufám, že to bude impuls i pro fanoušky, aby nás přišli podpořit. Doufám, že jsme je trochu namlsali slušným výkonem proti Bahcesehiru, kdy byla v hale dobrá energie a určitě se jim to líbilo,“ přidal Palyza.

„Pro nás je to zápas o všechno. Musíme vyhrát a dáme do toho všechny naše síly. Každý zápas začíná od nuly, teprve ke konci můžeme řešit, o kolik bodů případně potřebujeme vyhrát. Samozřejmě pokud bude šance smazat manko z prvního utkání, tak se o to pokusíme, ale zase nesmíme bláznit, protože klíčové je hlavně vyhrát. Jelikož to může být náš poslední domácí v sezoně Ligy mistrů, tak bychom ocenili, kdyby nás přišlo podpořit co nejvíce fanoušků. My se jim pokusíme odvděčit výkonem,“ láká diváky do ochozů nymburský basketbalista Jakub Tůma.

„Potřebujeme vyhrát. To znamená, že musíme zastavit silné zbraně soupeře. To je především rychlý přechod do útoku, který táhnou hlavně jejich Američani Crawford a Kendrick Ray. Pak bude důležité si pohlídat obranný doskok, jelikož Igokea má hodně fyzické hráče, kteří si chodí pro doskoky. Pokud se nám tyto věci povede eliminovat, tak věřím, že budeme mít dobrou šanci vyhrát,“ popsal silné stránky hostujícího mužstva nymburský trenér Ladislav Sokolovský. „V útoku musíme hodně pohybovat míčem, pak bychom měli nacházet volné střely. Igokea je silný tým, ale má trochu nevyrovnané výkony, takže to bude spíše o tom, co mi jim dovolíme a nedovolíme,“ dodal kouč Nymburka.

David Šváb