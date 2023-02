Jenže Opava předváděla nejlepší výkon sezony a trefovala téměř vše. To platilo zejména pro Jakuba Šiřinu, který dal za poločas dvacet čtyři bodů. Domácí si tak vytvořili vedení až o jedenáct bodů.

Nymburk po změně stran změnil obranu a začal vše přebírat, čímž útok Opavy zastavil a za celý druhý poločas dostal jen třiadvacet bodů. Šňůrou 16:0, kterou odstartovali Petr Benda s Jakubem Tůmou, pak získal vedení na svou stranu a už si pohlídal důležité vítězství. To završil čtrnácti body v poslední čtvrtině Lukáš Palyza.

Nymburk si šestnácti trojkami vytvořil maximum sezony.

„Před zápasem jsem měl pocit, že naše hra jde nahoru, ale v poločase jsem zase spadl z hrušky, i když je třeba uznat, že to bylo hlavně vinou Kuby Šiřiny, který hrál nejlepší minuty v sezoně, nakopl Opavu a mohli jsme být rádi, že to bylo jen o deset bodů,” přiznal Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Na hráčích jsem však v poločase viděl, že chtějí vyhrát a že si za tím půjdou. Pomohli jsme si změnami v obraně. Opavě pak trochu došly síly, přestala jim jít hlava a už si tolik nevěřili. Martin Kříž je při trénincích jeden z nejlepších střelců týmu. Má proto pokyn, aby střílel, když je volný. Proto pro mě není překvapení, že dal šest trojek. Ale jsem za to rád hlavně kvůli němu a jeho sebevědomí,” přidal kouč Nymburka. „My dost točili sestavou, protože jsme hledali někoho, kdo zastaví Kubu Šiřinu. Ale nebylo to ideální, tak jsme přešli na přebírání. Ale hlavně to bylo o tom, že kluci tady prostě chtěli vyhrát. A líbilo se mi, že Nate Watson za šest minut dal deset bodů, ale s ním bychom tolik přebírat nemohli, proto pak už nehrál, přesto zůstal pozitivní a povzbuzoval ostatní. A to je třeba ocenit, protože to u cizinců není pravidlem,“ chválil Ladislav Sokolovský.

„V mých šesti trojkách bych nehledal nic extra. Jak už to u Petra Czudka bývá, tak vymýšlí různou taktiku a poslední dobou mě nechával volného a doufal, že se nebudu trefovat. Já s tím počítal a říkal jsem si, že se tím nesmím nechat rozhodit, a když budu volný, tak budu střílet a dávat. Šel jsem do toho s čistou hlavou a asi i pomohlo, že jsem trefil hned tu první. Věděl jsem, že to nebude padat do nekonečna, ale když jsem volný, tak musím střílet. Nedávno jsem se o tom bavili s trenéry, že když nedám něco na začátku, tak pak mám problém se do zápasu dostat a začnu o tom moc přemýšlet. Tak to nejde a trenéři mě povzbuzovali, ať to střílím,” vyznal se ze svých pocitů autor osmnácti nymburských bodů Martin Kříž. „Opava hrála skvělý první poločas a Kuba Šiřina dal dvacet čtyři bodů za půlku. Nevím, čím to je, ale první poločasy nám tady poslední dobou moc nejdou. Ale musím ocenit naše kluky, že za stavu minus deset jsme se zvedli a ve třetí čtvrtině jsme to otočili. Jak Opava ztratila vedení, tak už nebyla tak na koni jako předtím. Pomohla nám o hodně zlepšená obrana. Změnili jsme nějaké věci v obraně a přineslo to ovoce," radoval se Kříž.

Opava - Nymburk 77:91 (33:24, 22:20, 11:24, 12:23)

Nejvíce bodů: Šiřina 31, Gniadek 14, Slavík 8 - Kříž 18, Palyza 14, Watson 10, Benda a Boeheim po 9, Kovář 8, Sehnal 7, Váňa 6, Lockett a Tůma po 5. Fauly: 22:24. TH: 31/27 - 20/17. Trojky: 8:16. Doskoky: 32:38. Ztráty: 9:11. Zisky: 6:4. Asistence: 12:22.

David Šváb