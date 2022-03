Opavu tradičně táhne kapitán Jakub Šiřina, který má průměry 16 bodů a 5,8 asistence na zápas. Pod košem je pak hodně vidět švédský pivot Mattias Markusson s průměry 12,6 bodů a 12,6 doskoků. O body se pak starají i Radim Klečka a Martin Gniadek.

Pokud Nymburk zvítězí, bude mít už nyní jistotu prvního místa v tabulce po nadstavbě a nasazení z první pozice do play off. Opava nyní ztrácí na Nymburk sedm výher.

Oba celky jsou lídři v ofenzivě. Nymburk je s průměrem 99,8 bodů na zápas nejlépe skórujícím týmem soutěže, Opava je druhá s průměrem 88,3 bodů. Zároveň je však s průměrem 76,1 inkasovaných bodů na zápas nejlépe bránícím týmem soutěže. Nymburk dostává v průměru o dva body více.

„Očekávám, že to bude opět velmi těžký zápas. Bude to fyzická bitva na hranici faulů a s velkou energií. Pokud se tomu dokážeme vyrovnat, tak by to mělo být dobré,“ uvedl Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Libí se mi, že se proti nám teď všichni snaží, protože mám rád, když je to pro nás výzva a nikdo nám nedá nic zadarmo Pak je i pro nás prostor se zlepšovat. Jedním z našich cílů je skončit na prvním místě tabulky. A je jedno, jestli se nám to povede teď nebo později, pro nás je nejdůležitější nejbližší zápas, takže chceme Opavu porazit, ale ne kvůli tomu, že už nám to může zajistit prvenství, ale protože chceme vyhrát a předvést co nejlepší výkon,“ plánuje si nymburaký kormidelník.

„Opava je náš největší konkurent, je to souboj prvního s druhým. Máme jim co vracet a jedeme tam vyhrát, ale rozhodně nás nečeká nic lehkého. Hala bude plná, budeme tam pod tlakem, ale měli bychom to zvládnout,“ věří v sílu mužstva nymburský basketbalista Vojtěch Hruban. „Nad tím, že si tam můžeme pojistit první místo pro play off teď nikdo nepřemýšlí, protože šance, že bychom teď všechno prohráli a o první místo přišli je hodně malá. Spíše by to bylo symbolické, kdybychom si to první místo vybojovali teď na hřišti druhé Opavy a ukázali tak, že jsme pořád dominantní. Určitě nechceme být s nějakým týmem v záporné bilanci. A také se s Opavou můžeme za týden potkat v poháru, výsledek ligového utkání může mít pak psychologický efekt na pohárový duel,“ zamyslel se zkušený borec Nymburka.

David Šváb