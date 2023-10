Už popáté organizuje Basketball Nymburk ligové utkání hrané speciálně pro školáky lokálních základních škol. A počtvrté je to utkání s Kolínem, který rovněž doveze 150 svých dětí. Akce Mistři školám je běžným zápasem 7. ligového kola, ve kterém se bude hrát o druhé místo v tabulce, ale hraje se netradičně už v pátek dopoledne od 10hodin a v hledišti bude až 1300 dětí.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Pardubice (104:70) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk na utkání neprodává vstupenky. Přijít mohou jen permanentkáři, kteří se dopředu nahlásili. Zbytek haly zaplní děti, které vyšlou oslovené školy z Nymburka a okolí. Dorazí tak děti ze tří škol v Nymburce, ZŠ TGM v Poděbradech, Poděbradského Centra Prima Pedagogiky, Libice nad Cidlinou, Křince, Sadské, Lysé nad Labem, Velkého Oseka, Peček, Býchor a Kolína.

Nymburk poprvé tuto akci organizoval v roce 2018 a tehdy v duelu s USK Praha vytvořil český rekord v nejmladším publiku na sportovní akci, když zcela zaplněná hala měla věkový průměr 10 let a sedm měsíců. Druhý ročník akce Mistři školám přišel na konci roku 2019, tedy chvíli předtím, než vypukla celosvětová pandemie Covidu. V roce 2022 pak Nymburk akci obnovil.

Osobnost Deníku: Martínek by rád korunu krále střelců. Minule mu těsně utekla

Loni v prosinci Nymburk právě v tomto utkání překvapivě zaváhal a podlehl Kolínu 85:87. Šlo o jeho první domácí porážku od roku 2010 po 243 výhrách v řadě. Kolín byl celkově v minulé sezoně neoblíbeným soupeřem Nymburka, když vyhrál hned tři ze čtyř zápasů. Předtím přitom Nymburk vyhrál 57 z 58 vzájemných zápasů. Oba týmy se spolu střetly už v přípravě na tuto sezonu a Nymburk doma vyhrál 90:83.

Utkání je přímým soubojem o druhé místo v tabulce, když oba celky mají shodně čtyři výhry a dvě porážky.

Děti kromě basketbalistů bude bavit také parkurista a trenér v trampolínovém centru freex.cz v Říčanech JayFox, který bude předvádět akrobatické kousky. Partnerem utkání je dětský zábavní park Mirákulum, který poskytl vstupenky pro třídy, které vyhrají soutěž o nejhezčí transparent.

„Důvodem, proč děláme naší práci a za co jsme placeni, je, abychom co nejvíce bavili lidi. A když teď budeme bavit děti, tak tím lépe. Je skvělé, že sem můžeme přivést tolik dětí a udělat jim radost. Moc se na to těšíme,” uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Důležité ale bude udržet soustředění. Nikdo nesmí podlehnout dojmu, že jde o exhibici pro děti. Musíme hrát naší hru a zvládnout další zápas, abychom se pak mohli začít soustředit na FIBA Europe Cup. Teď nás ale zajímá jen zápas s Kolínem,“ zdvihl varovný prst kouč Nymburka.

Prohlédněte si galerii z prosincového zápasu, kdy se hrálo také pro školy

„V pátek nás čeká dětský zápas proti Kolínu. Já osobně jsem jich pár odehrál a těším se na něj. Je to něco, co hráč normálně nezažije. Je to úplně jiná atmosféra od začátku do konce. Hlasitost povzbuzování plné haly je jiná, než jsme zvyklí. Speciální je i dopolední čas. Musíme se na to připravit a uvědomit si, že je to zápas a ne ranní trénink, i když čas je podobný. Jako sportovec s tím musím počítat, a ten čas pro mě není nic hrozného a myslím, že to můj výkon neovlivní,“ řekl před pátečním střetnutím nymburský basketbalista František Rylich.

„Chceme odehrát mnohem lepší utkání, než bylo to s Pískem. Jdeme se s Nymburkem porvat o vítězství a rozhodně jim nic nedáme zadarmo. Hrají velmi agresivně a mají spoustu kvalitních hráčů, ale do Nymburka nejedeme na výlet, chceme zvítězit,“ uvedl kolínský kormidelník Predrag Benáček.

„Do utkání vstupujeme po prohraném utkání s Pískem. Nymburk letos dokáže zápasy vyhrávat o padesát bodů, ale i prohrávat. Určitě má náš respekt a uděláme vše proto, abychom ze zápasu mohli odejít se vztyčenou hlavou,“ přeje si kolínský hráč Adam Goga.