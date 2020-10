Oba celky se potkají znovu po třech týdnech, jelikož 23. září využily termínové možnosti a předehrály si duel 20. kola. Nymburk tehdy vyhrál v Pardubicích po velkém boji 97:91, kdy šlo o střelecký souboj dvou hráčů. Nymburk táhl s 32 body Jerrick Harding, kterého však trápí poraněné tříslo a pro sobotní zápas je jeho start nejistý. Pardubice pak sahaly po senzační výhře díky Tomášovi Vyoralovi, který zaznamenal 34 bodů. V koncovce ale rozhodl Nymburk.

Zatímco Polabané vyhráli všech pět dosavadních ligových zápasů v sezoně a celkem v KNBL nenašli přemožitele už 91 zápasů v řadě, Pardubice mají bilanci tří výher a tří porážek. Naposledy zvítězily 78:70 na hřišti Brna, když se 24 body blýskl Michal Svoboda, autor šesti trojek.

„V Pardubicích to byl těžký zápas a v odvetě se připravujeme na podobnou úroveň utkání. Víme, jaké chyby z prvního utkání je třeba napravit, musíme být více soustředění v obraně a nedovolit jim snadné koše. Tomáš Vyoral hrál proti nám hodně dobrý zápas, dostal se do varu a bylo těžké ho zastavit. Tentokrát ho musíme lépe bránit od začátku zápasu,“ uvedl před utkáním Aleksander Sekulič, asistent nymburského trenéra.

„Zápas v Pardubicích byl pro nás společně s posledním duelem s Opavou asi těmi nejtěžšími. Mají dobrý tým a je dobře, že nás čeká další těžký duel, který prověří naší defenzivu. Tomáš Vyoral hraje velmi dobře od začátku sezony, nám dal hodně bodů, tak si na něj musíme dát pozor. Liga se pak bude přerušovat, což je škoda, ale to mi neovlivníme. Každopádně není na co se šetřit a půjdeme do zápasu naplno. Věřím, že to bude dobrý zápas,“ těší se hráč Nymburka Hayden Dalton.

David Šváb