Petr Benda je v Nymburce od roku 2007 a v sobotu v Brně bude prvním hráčem v historii Nymburka, který nastoupí k ligovému utkání jako čtyřicátník. V KNBL v minulosti takových hráčů hrálo třináct a Petr bude čtrnáctý. Za posledních deset let se v lize objevili jen dva čtyřicátníci a to David Machač a Levell Sanders.

Jde tedy o událost, kterou stojí za to předčasně oslavit v domácím prostředí. Proto vedení klubu popřeje Bendovi už ve středu před zápasem s Hradcem a úvodní nástup k zápasu se ponese ve slavnostním duchu.

„Doufám, že přijde hodně lidí, protože Petr Benda si zaslouží, aby mu lidi přišli popřát. A věřím, že to bude zajímavé nejen pro lidi tady z regionu, ale že přijedou i odjinud a že to bude opravdu hezký zápas. Doufám, že na Hradec vlétneme a zopakujeme něco podobného jako při posledním utkání s Ústím a ukážeme chuť hrát a energii. Už se blíží play off a je každý zápas důležitý,“ řekl nymburský basketbalista Lukáš Palyza.

„Pro mě jsou čtyřicátiny jako každé jiné narozeniny. Takže to nijak neprožívám a neberu to jako nějaký milník. Bylo by hezké si zahrát před plnou halou, ale ať lidi přijdou hlavně kvůli týmu, ne kvůli mě,“ dodal skromně Benda.

Narozeniny Petra Bendy však nejsou jedinou významnou událostí zápasu. Kapitán Vojtěch Hruban se po nemoci v pondělí opět připojil do tréninku, a pokud proti Hradci nastoupí, půjde o jeho jubilejní 500. zápas v české nejvyšší soutěži. To ze současných hráčů Nymburka dokázal právě jen Petr Benda, který má na kontě 751 zápasů. A Američanovi Jerricku Hardingovi zase chybí 30 bodů k pokoření hranice 1000 nastřílených bodů v české lize, kde je druhou sezonu.

Nymburk si s Hradcem zahraje už popáté během sezony. Na podzim doma vyhrál 91:70. Na začátku ledna tam vyhrál v lize 98:65, v poháru se s Východočechy trápil a vyhrál jen 80:75. Následně v lize tam vyhrál 90:80. Nymburk tak vyhrál všech jedenáct vzájemných zápasů, ovšem poslední dva z nich byly nejvyrovnanější.

Hradec se opírá o hru tří Srbů Pedy Stamenkoviče, Nikoly Vujoviče, Nikoly Pešakoviče a Chorvata Ozrena Pavloviče. Doplňují je zkušený slovenský pivot Peter Sedmák, Ondřej Peterka a David Škranc.