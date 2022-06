V kvalifikaci budou také německý Bamberg s bývalým trenérem Nymburka Orenem Amielem, další německý tým Chemnitz či španělský Rio Breogan. Vedle Opavy se do kvalifikace dostal i slovenský mistr Levice s nymburským odchovancem Edou Kotáskem.

V hlavní soutěži jsou kromě českého šampiona Nymburka také mistři Belgie, Bosny, Maďarska, Lotyšsko-estonské ligy, Litvy a Izraele. Dále pak vicemistr Polska a bronzový medailisté Turecka, Francie, Německa a Izraele. Nechybí všichni čtyři účastníci posledního Final Four Manresa, Holon, Ludwigsburg a vítězné Tenerife.

Nymburk je aktuálně v žebříčku klubů třetí nejlépe postavený tým z letošních účastníků po Tenerife a Holoni. Při losování 7. července by tak měl být mezi nejvýše nasazenými celky. Opět se bude losovat osm skupin po čtyřech účastnících, přičemž systém by měl zůstat stejný jako loni. Ze skupiny postoupí do další fáze přímo jen vítěz, týmy na druhém a třetím místě pak budou hrát baráž o postup do osmifinálové skupiny. V nich budou týmy bojovat o postup do čtvrtfinále a sezona vyvrcholí závěrečným Final Four.

Účastníci Ligy mistrů

AEK Atény (Řec.), Bahcesehir (Tur.), BAXI Manresa (Šp.), Bnei Herzliya (Izr.), Darussafaka (Tur.), Dinamo Sassari (It.), ERA Nymburk (ČR), Filou Oostende (Belg.), Galatasaray (Tur.), Hapoel Jeruzalém (Izr.), Hapoel Holon (Izr.), maďarský mistr (Egis Kormend nebo Falco Szombathely), Igokea (Bosna), Bourgogne (Fr.), Legia Varšava (Pol.), Tenerife (Šp.), Limoges (Fr.), Riesen Ludwigsburg (Něm.), PAOK Soluň (Řec.), Pau-Lacq-Orthez (Fr.), Peristeri (Řec.), Pinar Karsiyaka (Tur.), Rytas Vilnius (Litva), Bilbao (Šp.), Telekom Baskets Bonn (Něm.), UCAM Murcia (Šp.), Reggio Emilia (It.), VEF Riga (Lot.).

Účastníci kvalifikace

Bakken Bears (Dán.), Brose Bamberg (Něm.), Budivelnyk (Ukr.), Voluntari (Rum.), FMP Meridian (Srb.), Fribourg Olympic (Švýc.), Golden Eagle Ylli (Kosovo), Heroes Den Bosch (Niz.), maďarský vicemistr, Karhu Kauhajoki (Fin.), Keravnos (Kypr), Leicester Riders (Brit.), NINERS Chemnitz (Něm.), Norrkoping Dolphins (Švéd.), Opava (ČR), Parnu Sadam (Est.), Patrioti Levice (SR), Rio Breogan (Šp.), Siauliai (Litva), SIG Štrasburk (Fr.), SL Benfica (Port.), Swans Gmunden (Rak.), Tofas Bursa (Tur.), Unicaja Málaga (Šp.).