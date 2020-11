Hned osm nymburských hráčů si připsalo devět a více bodů. Úřadující šampion tak napravil minulou porážku na USK, která byla jeho první po dvou a půl letech. Double double za deset bodů a stejný počet doskoků si připsal Luboš Kovář, premiérový koš ze hry v nymburském dresu zaznamenal Rostislav Jirák.

„Kontrolovali jsme hru od samého začátku. Dokud jsme drželi koncentraci, tak to bylo dobré. Ve druhé čtvrtině jsme ale v koncentraci polevili a bylo to vidět. Ve druhé půli jsme to opět zlepšili a vyhráli jsme,“ hodnotil krátce vystoupení svého mužstva trenér nymburských basketbalistů Oren Amiel. „Hlavní je, že se nikdo nezranil a hráči teď mohou v klidu odjet do národních týmů,“ přidal nymburský kormidelník.

„Chtěli jsme se poučit z prohry na USK a vrátili jsme se k naší nátlakové a rychlé hře. Myslím, že se nám to dařilo dobře,“ radoval se z vítězství Jakub Tůma, hráč Nymburka. „Přeběhali jsme soupeře, postarali jsme se o jejich podkošové hráče a zvládli jsme to tak, jak jsme chtěli,“ dodal nymburský Tůma.

Královští Sokoli – Nymburk 52:102

Nejvíce bodů: Lošonský 18, Halada 11, Sedmák a Barač po 6 – Hruban a Tůma po 14, Obasohan 12, Benda a Dalton po 11, Prewitt a Kříž po 9, Kábrt a Rylich po 5, Jirák 2. Fauly: 18:23. TH: 21/15 – 16/12. Trojky: 3:12. Doskoky: 41:46. Ztráty: 26:9. Zisky: 3:16. Asistence: 11:26.

David Šváb

Vladimír Malinovský