Basketbalisté Nymburka vstupují do sezony s novým vizuálem, kterým dávají najevo své sepětí se středočeským městem na Labi a také chtějí podpořit turismus v Nymburce. Klubové plakáty, sociální sítě, ale třeba i trička tak bude zdobit silueta znázorňující hlavní dominanty a památky města - historické opevnění, kostel sv. Jiljí, secesní vodárnu, most přes Labe a budovu gymnázia. Klub se tak rozhodl v rámci výročí dvaceti let od vstupu nymburského basketbalu do nejvyšší soutěže.

Košíkáři Nymburka budou nosit nová trika s nymburskými památkami | Foto: Foto: David Šváb

„Ačkoli jsme nuceni evropské poháry hrát v jiných městech, tak jsme pyšní na to, že nejlepší basketbal v zemi se poslední dvě desetiletí hraje právě v Nymburce. V podstatě celé naše vedení jsou hrdí Nymburáci a vzhledem k tomu, že je to nyní dvacet let od chvíle, kdy Nymburk začal hrát nejvyšší basketbalovou soutěž, chceme souznění s městem dát najevo. Už v minulosti náš klub několikrát využil městské hradby v rámci propagace, ale nyní jsme chtěli ukázat, že Nymburk nabízí k vidění mnohem více,“ řekl PR manažer klubu David Šváb. „Chceme také poukázat na to, že stojí za to udělat si výlet do Nymburka i z větší dálky, podívat se na zajímavé památky a pak to večer zakončit návštěvou elitního basketbalu,“ dodal.