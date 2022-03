Domácí vstoupili do zápasu dobře a v první čtvrtině vedli už o sedm bodů 25:18. Jenže pak přišel jeden z klíčových momentů zápasu, když ještě do konce první čtvrtiny Nymburk skóre otočil šňůrou 10:0 po koších Colbeyho Rosse, Jerricka Hardinga a trojkách Bendy a Lukáše Palyzy.

Na začátku druhé čtvrtiny pak Brno přišlo o do té doby dobře hrajícího Richarda Bálinta, který si poranil kotník. Za stavu 33:33 zavelel pěti body v řadě Kříž, který ještě do poločasu přidal další trojku, Vojta Hruban přidal dvě trojky a Nymburk měl dvouciferné vedení.

S Poříčany to šlo z kopce hodně rychle. Výprask byl zasloužený

Brno se však stále drželo v kontaktu až do závěru třetí čtvrtiny, kdy se přiblížilo na rozdíl jediného koše, ale za stavu 61:64 Nymburk zapnul v obraně a šňůrou 15:0 duel rozhodl. Šňůru načal i zakončil Palyza, důležitou roli sehráli i Routt s Tůmou. Od té doby se zápas už jen dohrával.

„Byl to velmi fyzický zápas. Potřebovali jsme jednu čtvrtinu na to, abychom se adaptovali na hru, kterou rozhodčí nechali hrát. Poté jsme si výhru zasloužili. Když sudí nechají hrát místo basketbalu házenou nebo hokej, tak jsme se museli adaptovat na tento výklad pravidel a hrát stejně. To vedlo k tomu, že jsme zápas otočili v náš prospěch,“ komentoval utkání Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„První poločas byl vyrovnaný a hodně ofenzivní. Ve druhém jsme dokázali přidat v obraně a náskok jsme navýšili a výhru jsme kontrolovali,“ řekl na vítězství nymburský basketbalista Vojtěch Hruban. „Velkou pochvalu zaslouží druhá pětka, která dokázala slušně bránit a vytvářela si volné střely. Z naší strany to byl dobrý výkon, nedostali jsme ani osmdesát bodů, takže můžeme být spokojeni. Druhá pětka ukázala to, co nám občas nejde, tedy solidní obranu a proměňovat střely. To přineslo i zlom na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny,“ našel hlavní momenty výhry Hruban.

Brno - Nymburk 79:93 (25:28, 19:23, 17:17, 18:25)

Nejvíce bodů: Puršl 20, Madden 14 - Kříž 18 (+10 doskoků), Hruban 15, Harding 13, Palyza 11, Ross 10, Routt 9, Benda 7, Tůma 4, Váňa, Gak, Kovář po 2. Fauly: 25:29. TH: 30/23 - 19/12. Trojky: 6:13. Doskoky: 35:37. Ztráty: 15:12. Zisky: 5:6. Asistence: 18:23.

David Šváb