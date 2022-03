„Na domácí zápas se kvůli našim fanouškům vždy těšíme. Hodně z nich nás bylo podpořit teď na poháru, což bylo super, ale teď budeme jejich podporu potřebovat ještě více. Po prohře totiž nutně potřebujeme zvednout hlavy a ukázat, že prohra byla jen omyl a že to chceme změnit,“ uvedl před utkáním Luboš Kovář, hráč Nymburka. „Ústí je silné hlavně doma, kde i o hodně lépe střílí. Mají to postavené na zahraničních hráčích, hrají to v osmi lidech maximálně. Neměli bychom s nimi mít problém, ale bude to o tom, jak k tomu přistoupíme. Nesmíme jim nechávat volné střely,“ zná recept nqa protivníka Kovář.

Fialu vypadnutí v prvním kole hodně zklamalo. Sezonu hodnotím negativně, řekl

Ústí naposledy vyhrálo vzájemný zápas v roce 2001. Posledních 54 vzájemných souboj vyhrál Nymburk. V této sezoně doma vyhrál 101:74 a venku 96:78 a 92:78. Aktuálně drží Nymburk šňůru sedmnácti ligových výher v řadě.

Ústí se opírá zejména o Američana Lamba Autreyho. Ten je s průměry 17 bodů, 7,3 doskoků a 6,2 asistence třetím nejužitečnějším hráčem soutěže. Další Američan Spencer Svejcar přidává 15,9 bodů. Pod košem jsou pak Ladislav Pecka a Dalvon Johnson. V týmu je pak nový hráč Delano Spencer, který má průměr 11,8 bodů na zápas

„Každé utkání je pro nás důležité a vzhledem k výsledku poháru je pro nás toto ještě důležitější, abychom hned zvedli hlavu. Věřím, že jelikož doma hrajeme po delší době, tak že nám přijdou pomoci i fanoušci. Ústí se teď daří, vyhrálo posledních pět zápasů, takže určitě půjde o atraktivní zápas,“ věří nymburský trenér Aleksander Sekulič.

David Šváb