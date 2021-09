„Ostrava změnila trenéra, přivedla zahraniční posily, a i když má zatím jen jednu výhru, tak i s Pardubicemi hrála vyrovnaně, tak by měli být silnější než v minulém ročníku. Musíme si pohlídat Petra Bohačíka pod košem, to je taková jejich stálice. Pak tam mají Američany, kteří určitě budou zdatní individuálně. Mají i hodně mladých hráčů. Ubillu si z ligy nepamatuji, tak uvidíme, jak jejich rozehrávku posílí,“ uvedl před středečním zápasem nymburský basketbaluista Jakub Tůma.

„Viděli jsme Ostravu v minulém zápase s Pardubicemi a hrála opravdu dobře. Pardubicemi s nimi měly velké problémy. Mají dobré hráče a trenéra, který ví, co po nich chce. Rozhodně k nám nepřijedou odevzdaní a musíme být připraveni. Především si musíme dát pozor na jejich rychlý přechod do útoku. Musíme hrát náš styl hry a hrát dobrou týmovou obranu,“ hledá recept na protivníka Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Klíčovou postavou Ostravy je zatím americké křídlo Issac Vann, který sbírá 14,3 bodů, 5,7 doskoků, 2,3 asistence a 4 zisky na zápas. Pod košem pak úřaduje úderné duo Alexandar Radukič a zkušený Petr Bohačík. Po osmi letech se pak do NBL vrátil pětatřicetiletý rozehrávač Emmanuel Ubilla.

