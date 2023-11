Jen pár vteřin dělilo basketbalisty Nymburka od jistoty postupu mezi šestnáct nejlepších týmů FIBA Europe Cupu. Jenže vedení, které jim pět vteřin před koncem zajistila trojka Ondřeje Sehnala, neudrželi a dovolili Bahcesehiru vteřinu před koncem srovnat skóre a poslat zápas do prodloužení. V něm už byl turecký celek lepší a vyhrál 96:91. Nyní tak má lepší vzájemné zápasy a lepší pozici v boji o první místo ve skupině zaručující postup. Nymburk však stále může být mezi celky postupujícími ze druhých míst, pokud v soubojích s Mornar Barem a Sabahem potvrdí roli favorita. Mělo by mu stačit porazit ten tým, který nakonec skončí třetí, k čemuž má nyní blíže Sabah po výhře nad Mornar Barem.

Z basketbalového utkání FIBA Europe Cupu Nymburk - Bahcesehir College (91:96 po prodl.) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk opět předváděl velmi dobrý výkon, ale Bahcesehir potvrzoval svou velkou kvalitu, trefoval i těžké střely a už v první čtvrtině si vypracoval dvouciferné vedení. Velkou zásluhu na tom měl bývalý hráč NBA a Euroligy Tyler Cavanaugh. Domácí tak museli celý zápas dotahovat, ale neustále se drželi v kontaktu. Nejprve zásluhou Jaromíra Bohačíka, poté se k němu přidali Ty Gordon s Thomasem Bellem.

Na hřišti se sváděla velká bitva o každý míč. Bahcesehir měl velké problémy s agresivní obranou Nymburka a ztratil 23 míčů. Ale vynahrazoval si to přesnější střelbou.

Právě agresivní obrana pomohla Nymburku zpět do hry. Pět minut před koncem David Collins obral o míč do té doby velmi dobře hrajícího Tonyho Taylora a akci zakončil košem Martin Kříž. Vzápětí Collins získal další míč a trefil trojku a 80 vteřin před koncem Collins košem s faulem srovnal na 75:75. Krátce na to trestnými hody znovu srovnal. Bahcesehir poté ztratil míč útočným faulem a Nymburk šel 27 vteřin před koncem na míč.

Plánovaná akce nevyšla, a tak si míč nechal Sehnal a s blížícím se koncem časového limitu předvedl svou oblíbenou akci. Na trojce udělal krok zpět a vystřelil přes obránce naprosto přesně. Do konce zbývalo pět vteřin, soupeř po time outu vyhodil míč na Bouteilleho, toho nestihl faulovat Collins a francouzský střelec přesnou trefou poslal zápas do prodloužení.

V něm se Nymburku nedařilo soupeře ubránit, dostal tři koše ze sebou a pak už se těžko dostával zpět. Snažil se o to Spencer Svejcar, ale ani jeho tři trojky nestačily. Bahcesehir si pohlídal cenné vítězství.

„Odvedli jsme dobrou práci a byli jsme vyrovnaným soupeřem. Udrželi jsme se ve hře a bojovali jsme o výhru, ale nakonec byl lepší soupeř. Ten má opravdu skvělé hráče a dnes Bahcesehir odehrál opravdu dobrý zápas. My tam měli velkou střelu na vedení, ale pak se nám nepovedlo zastavit soupeře. Rozhodovaly detaily. V prodloužení jsme mohli být trochu více zkušenější, ale je to součást procesu a pomůže nám to být v budoucnu lepší,” uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Naši hráči do toho dali velké nasazení a předvedli fanouškům velkou show. Věřím, že každý odcházel ze zápasu s pocitem, že náš tým bojoval, co mu síly stačily,” přidal kouč Nymburka.

„Věděli jsme, že to bude velmi těžký zápas, protože Nymburk je opravdu dobrý tým a zvláště v obraně hraje opravdu dobře. Museli jsme mít odpověď na jejich tvrdost. V určitých pasážích jsme s tím měli problém. Ale věděli jsme, že tento zápas bude rozhodovat o prvním místě ve skupině a prostě jsme ho chtěli vyhrát. A to se naštěstí povedlo,“ těšilo hostujícího trenéra Sinana Atalaye.

„Mrzí to. Většinou to tak bývá, že tým, který pošle zápas do prodloužení, tak ho pak i vyhraje. Bohužel. Těch posledních pět vteřin hodně mrzí, protože jsme měli jasné pokyny, které se nám nepovedlo splnit, a padla trojka do prodloužení. Škoda, mohli jsme už mít postup v kapse,” litoval nymburský basketbalista Ondřej Sehnal. „Teď by to chtělo vyhrát oba zápasy venku, i když to budou úplně jiné zápasy než doma. Můžeme ještě doufat, že Bahcesehir někde padne, ale i ze druhého místa bychom s bilancí 5:1 určitě postoupili.“

„Takhle se s favoritem hraje, že se držíte v závěsu a čekáte na šanci. Asi si někdo nemohl myslet, že je budeme nějak výrazně přehrávat. Předvedli jsme dobrý výkon, ale s tak dobrým týmem s tak dobrými střelci je to i o štěstí a našich chybách. Ale je to škoda, že takový výkon nestačil na výhru,” truchlil Jaromír Bohačík, hráč Nymburka. „Po té naší trojce jsme nechtěli soupeři také dovolit trojku. Dokonce jsme tam měli luxus v podobě možnosti faulovat a poslat je na šestky. To se nepovedlo a byla z toho trojka. Ale je to situace, která nelze obránci vyčítat. Škoda, že jsme to neudrželi. Měli jsme hodně faulů, musíme v tom být lepší. I já, protože jsem tam měl spoustu hloupých faulů. Teď nás čeká zápas v Černé Hoře, tam je každý zápas těžký. Budeme se muset o to poprat, nic není jistého,“ uvedl Bohačík.

Nymburk - Bahcesehir College 91:96 po prodl. (18:25, 24:25, 16:18, 22:12 – 11:16)

Nejvíce bodů: Svejcar 16, Collins 15, Gordon 14, Bell a Bohačík po 12, Rylich a Sehnal po 7, Kříž 4, Kovář a Mathon po 2, Tůma 0 - Bouteille 25, Cavanaugh 23, Taylor 16, Baygul 15. Fauly: 32:30. TH: 26/17 - 38/27. Trojky: 14:11. Doskoky: 38:47. Ztráty: 14:23. Zisky: 14:2. Asistence: 20:19.

David Šváb