„Moje priorita byla zůstat v Nymburce a i klub měl zájem o další spolupráci, takže jsme podepsali novou smlouvu. Já jsem moc rád, že tu zůstávám,“ řekl Tůma. „Jakub je velmi důležitou částí naší kabiny a dobře plní svou roli v týmu. Navíc je to stále ještě mladý hráč, který má předpoklady se dále zlepšovat. Proto jsme rádi, že bude Jakub nadále oblékat náš dres,“ doplnil sportovní ředitel Ladislav Sokolovský.

Tůma přišel do Nymburka v létě 2019 z USK Praha. Postupně se vypracoval na hráče základní sestavy. V uplynulém ročníku odehrál v průměru 18 minut na zápas a zaznamenal 5,7 bodů, 1,8 doskoku a 3 asistence na zápas. Úspěšnost trojek měl téměř 42 procent a za dva body téměř 63 procent. V úvodu sezony ho zbrzdily zdravotní problémy, když si musel dát měsíc pauzu kvůli roztroušené skleróze. Nemoc se mu však daří držet pod kontrolou a nyní nemá žádné příznaky.

Tůma je po Petru Bendovi druhým hráčem Nymburka, který prodloužil smlouvu. Platné kontrakty pak mají také Lukáš Palyza, Martin Kříž, Luboš Kovář, František Rylich, František Váňa, slovenský reprezentant Dávid Novák a americký rozehrávač Sterling Gibbs.

Tým po konci smluv opustili Australan Gorjok Gak a Američané Jerrick Harding, Colbey Ross a Logan Routt. Odešel také kapitán Vojtěch Hruban za zahraniční výzvou v London Lions a také odchovanec Filip Kábrt, který se bude snažit o větší herní vytížení v Hradci Králové. „Hardinga už nebylo v našich silách udržet a s ostatními cizinci jsme dále nepočítali. Jediný neplánovaný odchod je tak Vojty Hrubana, tomu však přejeme zahraniční angažmá. Nyní pracujeme na tom, aby náš tým byl silnější než v předchozí sezoně,“ dodal Sokolovský.

Rozhovor: Máme dobrou partu a chemii, těší Jakuba Tůmu

Jaké dojmy máte z nové smlouvy v Nymburce?

Podepsání nové smlouvu je většinou znak toho, že jste se v Nymburce uchytil a že je klub spokojený s přínosem hráče. Vnímáte to také tak?

Jestli jsou tři roky taková hranice na to ukázat, jestli mám na to hrát za Nymburk, tak jsem rád, že jsem ji úspěšně pokořil a domluvil se na další spolupráci. Těší mě, že jsem v situaci, kdy obě strany měly zájem na to se dohodnout a že mám dobrou pozici také v kabině, kde máme dobrou partu a chemii.

Máte nějaké své osobní cíle pro další sezonu?

Já hlavně doufám, že nepřijdou zase nějaké zdravotní problémy, kvůli kterým jsem v poslední sezoně měsíc stál. Předtím jsem v přípravě hrál docela dobře a letos bych na to chtěl nějak navázat a dobrou přípravu využít a být více vidět v lize i Lize mistrů.

Nejvíce je vám vyčítáno, že se tolik nepouštíte do zakončování. Na tom chcete také zapracovat?

Určitě. Je to jen o mé hlavě, abych si bral více střel. Snažím se na tom pracovat a věřím, že v další sezoně budou všichni spokojení.

Je cílem si vybojovat i místo v národním týmu?

Teď po EuroBasketu bude asi hodně lidí z nároďáku končit, takže tam bude pro mě i mé vrstevníky hodně prostoru se do národního týmu prosadit a všichni se budeme chtít v sezoně ukázat.

