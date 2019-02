CHOMUTOV - Košíkáři Sadské sehráli další přípravný zápas. Tentokrát se střetli s druholigovým Chomutovem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Vladimír Malinovský

Chomutov– Sadská 80:94



Basketbalisté Sadské se v prvním poločase trápili a dokonce prohrávali o jeden bod. „Po snadném minulém utkání hráči nehráli dobrou obranu a podle toho to vypadalo,“ řekl kouč Sadské Karel Forejt.

Jeho tým se zlepšil až ve druhé části zápasu. „V kabině jsme si to vyříkali a pak se to zlepšilo. Díky lepší obraně jsme vyhráli, ale museli jsme si hrábnout na dno svých sil. Zápas splnil naše očekávání. Kluci totiž vidí, že bez dobré obrany to nejde,“ dodal Forejt.