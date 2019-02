Poděbrady – Vsouboji dvou týmů snejvyšším počtem nastřílených bodů vbasketbalové Mattoni NBL přehrál Nymburk podle papírových předpokladů Poděbrady a zvítězil rozdílem dvaceti sedmi bodů.

Z basketbalového derby Mattoni NBL Poděbrady - Nymburk (76:103) | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Nečekali jsme jednoduché utkání a to se v první čtvrtině ukázalo. Poděbradská hala je trochu specifická, diváci jsou hodně blízko a hodně týmů tady má problémy. S obranou v první čtvrtině můžeme být spokojeni, jen bylo škoda, že jsme nedali více bodů. Od druhé čtvrtiny přestal útok drhnout a náskok jsme zvyšovali. Od druhého poločasu jsme měli utkání pod kontrolou,“ řekl po zápase nymburský pivot Petr Benda.

„Nymburk je jednoznačně lepším týmem. Jsem spokojený s první čtvrtinou, respektive s prvním poločasem. Ten zápas jsme od začátku brali velmi zodpovědně. O konečném rozdílu rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme podlehli tlaku Nymburka. Mají deset dvanáct vyrovnaných hráčů a je těžké s nimi soupeřit,“ uvedl trenér Poděbradských Stanislav Petr.

Hosté si v obraně hleděli hlavně opor poděbradských košíkářů. „Před zápasem jsme samozřejmě věděli, že Poděbrady jsou slabším týmem, než jsme my, ale na druhou stranu jsou doma velmi nebezpečným týmem, který umí nasázet stovku i týmům z čela tabulky. V začátku zápasu to také potvrzovali. Důležité bylo zastavit Pavla Beneše a Ricky Solivera, to bylo klíčové a nám se vcelku povedlo,“ dodal k utkání asistent nymburského kouče Ronen Ginzburg.



Proti svému bývalému klubu si zahrál nymburský odchovanec Michal Hubálek. „Bylo to nejlepší utkání, které jsme proti Nymburku odehráli. Ostatní dva zápasy totiž skončily více než čtyřicetibodovou prohrou. Myslím si, že jsme se mistra nezalekli, bojovali jsme a v některých úsecích zápasu se nám dařilo. Asi bylo chybou, že jsme se ve druhé a třetí čtvrtině přizpůsobili Nymburku a hráli s ním nahoru dolů,“ poznamenal k zápasu Hubálek.