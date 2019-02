Nymburk - Nymburský trenér Muli Katzurin před zápasem s Brnem slibuje, že nasazení jeho hráčů bude vysoké.

Basketbalová Mattoni NBL má na programu další pokračování. V něm budou košíkáři Nymburka, lídr nejvyšší soutěže, hostitv sobotuna své palubovce ve Sportovním centru celek Brna. Sobotní střetnutí bude mít úvodní rozskok v 18 hodin.

„Utkání s Brnem se odehraje mezi dvěma těžkými Eurocupovými zápasy s Bambergem. My se pochopitelně v současné chvíli koncentrujeme na naše působení na evropské scéně, nicméně jsme si zcela vědomi toho, že v žádném případě nesmíme podcenit českou ligu. To by byla obrovská chyba. Všichni jsme profesionálové a do zápasu hodláme vstoupit plně soustředění s jediným cílem - vyhrát. I když je naše soupiska papírově silnější, víme dobře, že Brno má ve svém středu velmi dobré hráče, a proto bude naše nasazení vysoké,“ upozorňuje své hráče před zápasem nymburský trenér Muli Katzurin.

Devětačtyřicetiletý trenér týmu Basketball Brno Marian Svoboda si je vědom toho, že jeho tým není zatím úplně sehraný. „ Je na nás vidět, že máme nově sestavený tým a ještě nenadešel čas k tomu, abychom ukázali plně svou sílu. Myslím, že nám zatím chybí větší sehranost, i když se snažíme hrát kolektivní basket. Tomu jsme také podřídili výběr hráčů. Všiml jsem si, že náš výkon je hodně kolísavý. Jsme schopni hrát s kterýmkoliv soupeřem zdola tabulky špatně a s kterýmkoliv soupeřem z vrchních pater dobře,“ hodnotí svlj tým Svoboda.

Nymburk ukázal v posledních zápasech, že i při svých eurocupových povinnostech své ligové soupeře nešetří. „To nejsou jen poslední zápasy, to bylo i utkání v Děčíně, kdy Nymburk vyhrál o padesát. Já bych byl rád, abychom odjížděli s dobrým pocitem, že jsme do zápasu dali maximum,“ říká skromně beněnský kouč.

A co bude pro Svobodu měřítkem úspěšnosti utkání? „To se nedá nějak konkrétně popsat. Měla by to být hra, která není odevzdaná už v první minutě. I když Nymburk vyhraje jakýmkoliv rozdílem, ale my se o výsledek popereme a budeme hrát podle svých současných možností, naštvaný nebudu,“ dodal.

Nymburk může slavit sté vítězství



Pokud zápas Nymburk - Brno dopadne podle papírových předpokladů, uvidí diváci jubilejní sté vítězství Nymburka v řadě na domácí palubovce. „Rekordy jsou pochopitelně krásné, ale pro nás jsou důležitější skutečnosti, jako vyhrát posedmé Mattoni NBL, Český pohár a pochopitelně postoupit v evropském poháru dál,“ rovná priority vedoucí týmu Vratislav Šístek, který nechyběl u jediného vítězství.

