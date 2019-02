Pardubice - Jedenatřicet minut byli basketbalisté Nymburka v posledním domácím zápase letošní sezony Eurocupu lepším týmem a v závěru se štěstí rozhodlo, že si opět sedne na druhou stranu. Z výhry se radoval Madrid.

Nymburk - Estudiantes Madrid 86:88

Domácí hráči se rozloučili s domácími zápasy Eurocupu důstojně. Proti nejlepšímu celku skupiny LAST 16 odehráli nadmíru vyrovnaný zápas, který prohráli kvůli drobným chybám v samotném závěru utkání.

Vyrovnané bylo celé utkání, v první půli měl Nymburk spíše mírně navrch a to nejen bodově, ale i herně. Na rozdíl od minulého zápasu Eurocupu proti Galatasaray byla jeho hra vyvážená. Domácí dokázali hrát jak ve větší vzdálenosti od koše, tak byli velice nebezpeční i v prostoru pod košem.

Významnou roli sehráli dva hráči, kteří přišli na palubovku se střídáním: Pavel Slezák a Vlado Štimac. Oba byli motory týmu. Slezák v prvním poločase vystřelil třikrát z trojky na koš a třikrát svou střelu proměnil. Štimac dokázal nejen nastřílet dvaadvacet bodů, ale také doskočil sedm míčů z toho čtyři v útoku.

Utkání začali nymburští borci výborně vedením 8:0. Hosté sice za nedlouho snížili, ale domácí si těsně před koncem první čtvrtiny vytvořili jedenáctibodové vedení. I když Esetudiantes do konce čtvrtiny náskok snížilo, ve druhé se opět akcie posunuli do černých čísel. V ofenzívní druhé čtvrtině vedli Nymburští až o dvanáct bodů. Do poločasu dokázali hosté ubrat jen tři body. Po změně stran se nejprve hosté přiblížili na čtyři body, ale i tento atak český mistr ustál. Rozdíl ve skóre se opět dotkl desítky. Začátek poslední čtvrtiny prohráli domácí 0:10 a na koni byli hosté. I když se Nymburku ve druhém poločase nedařilo tolik střelecky, dokázal několikabodové manko ještě zlikvidovat. Až do posledního útoku byl závěr velice vyrovnaný.

Body: Štimac 22, Simmons 15, Slezák 13, Lenzly 10, Křemen 8, Nečas 7, Benda 6, Christmas 5 – Jasen 18, Caner-Medley 14, Granger 10, Olivek a Clark 9, Welsch a Sanchez 8, Asselin 7, Ellis 5.Střelba za 2 body: 40/24 - 29:21.Trojky: 20/9 - 26/10. TH: 19/11 - 22/16.Doskoky: 19/11 - 9/24.Ztráty: 14:12.Čtvrtiny: 23:18, 28:24, 18:20, 17:26.

Tomáš Laš