Děčín - Patnáct zápasů, stejný počet vítězství. To je dosavadní bilance nymburských basketbalistů v Mattoni NBL. Vysoká výhra lídra soutěže na palubovce Děčína je dobrou psychickou vzpruhou před prvním zápasem Nymburka v Eurocupu.

Ilustrační foto | Foto: Foto:DENÍK/Michal Bílek

Děčín – Nymburk 57:102

Pro Děčín to byla teprve čtvrtá porážka v soutěži, zatímco Nymburk je stále suverénní. To bylo vidět i v tomto střetnutí. Kdo čekal vyrovnaný zápas, musel být zklamán.

Bodové skóre bylo vyrovnané pouze v první čtvrtině, pak ale Nymburk rozjel svoji hru a svůj náskok stále navyšoval. Hosté byli lepší ve všech herních činnostech a jejich bodový účet se zastavil na čísle 102. Nymburští hráči na rozdíl od domácích přesně zakončovali.

Hosté těžili z dobrého doskoku, po kterém přecházeli do rychlého protiútoku a v koncovce byli úspěšní. Nymburský trenér Muli Katzurin tak mohl opět rozdělit minuty mezi všechny hráče.

„Bohužel jsem z našeho výkonu zklamaný. Proměnili jsme pouhých čtrnáct střel z pole, což nemá naději na úspěch. Bohužel naši hráči k špatné produktivitě přidali i špatnou obranu a soupeř toho využil. Tým hostí toho dokonale využil po dobu celého zápasu díky široké lavičce, kdy skórují všichni hráči. My naproti tomu musíme hledat optimální sestavu a to samozřejmě nestačí. Vítězství soupeře bylo naprosto zasloužené,“ přiznal děčínský trenér Pavel Budímsnký a jeho svěřenec Miroslav Soukup jeho slova podtrhl. „Bohužel zatím nestačíme na tlak nymburských hráčů při hře a nedáváme jednoduché koše. Soupeř si poté doskočí a ihned jde do rychlého protiútoku. Doufám, že se to do příštího zápasu zlepší,“ věří Soukup.

Pro Nymburk znamená výhra úspěšnou generálku před prvním zápasem v Eurocupu. „Jsem s utkáním velice spokojený, jak s výsledkem, tak s průběhem. Zahráli jsme dobře na obou polovinách hřiště. Bylo to pro nás poslední utkání před začátkem Eurocupu a s generálkou můžeme být spokojeni,“ mnul si spokojeně ruce Muli Katzurin, kouč Nymburka.

Body: Hatcher 21, Soukup 17, J. Houška 6, P. Houška 5, Fenderson 4, Pištěcký 2, Pomikálek 2 - Benda 19, Lewis 19, Pumprla 15, Lenzly 10, Křemen 9, Ricci 7, Lee 6, Hanavan 5, Slezák 5, Sokolovský 5, Valc 2. Čtvrtiny: 20:24, 9:26, 15:26, 13:26. Trojky: 23/3 - 12/4. TH: 33/26 - 33/28. Doskoky: 28:41. Fauly: 26:27. 5 chyb: 34. Křemen. Rozhodčí: Lukeš, Karásek, Kučera. Diváci: 850. Nejlepší hráč: Pumpla.