Zadar – Denis Mujagič patřil dlouho kozdobám českých palubovek, proč tak nenadále opustil zemi ze srdce Evropy?

Z basketbalového utkání Mattoni NBL Poděbrady - Děčín (88:94) | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

Co byste řekl o vystoupení v Poděbradech?

Já už k tomu nemám teď co říct, pro mě je to uzavřená kniha a myslím, že všichni, kteří tam byli, viděli, co se stalo.

Nechcete to třeba nějak vysvětlit?

Nemám co vysvětlit.



Co tomu předcházelo?

To se musíte zeptat pana Paskovského. Já jsem to udělal nejen kvůli sobě ale kvůli celému týmu. Ale důvody, které mě k tomu vedly před tím, by mě dohnaly ke stejné reakci i teď.



Příčinou toho kontaktu bylo to, že jste dostal padáka?

Ne, já jsem nedostal padáka. To byl jen konec celé aféry. Já už jsem před tím věděl, že další působení v Poděbradech nemá cenu. Já jsem se nechtěl trápit s něčím, co nemá vztah k basketu. Já jsem jen chtěl hrát basket, nic víc.

Chtěl jste tedy už delší dobu odejít?

Ne, já jsem doufal, že se ty věci upraví. Že někdo něco pochopí a já se budu moci věnovat basketu.

Co vám nevíce vadilo?

Když se někdo baví o někom, kdo a co nemá vztah k basketbalu (myšleno pomlouvá pozn. red.), tak to není dobré. Já jsem chtěl dělat jen svoji práci.

Říkalo se, že jste nechodil na tréninky….

Nesmysl. A to je to, o čem jsem mluvil před chvílí.

Pozoroval jste nějakou změnu, když odešel Karel Forejt?

Ne, s trenérem to nemá nic společného. S novým trenérem jsem problémy neměl. Neklapalo to jen s generálním manažerem týmu.

Nemrzí vás, že jste nedohrál sezonu?

Mrzí, chtěl jsem sezonu dohrát. Prostě to tak nešlo.

Máte nějaké nové nabídky?

Překvapilo mě, že jsem dnes ráno dostal tři nové nabídky. Nevím, co udělat.

Jsou to nabídky z Česka?

Ne, z jiných míst.

Do Čech se nechcete vrátit?

V tomto momentu ne. To ale neznamená, že jsem na Česko zanevřel.

Využijete nějakou nabídku?

V tento okamžik nevím. Myslím, že na to ještě mám, abych dokázal hrát dobrý basket. Musím si rozmyslet, co dál. Mám i jiné plány mimo basketbal, takže budu přemýšlet. Čeká mě těžké rozhodování, protože maminka na tom není zdravotně moc dobře.

Nebyl i toto důvod nějaké nervozity v Poděbradech?

Určitě to svoji roli sehrálo. Jsem daleko od rodiny, dětí i maminky. Pořád jsem byl na skype, pořád jsem musel přemýšlet, co se doma děje. Jenže s tím se musí člověk poprat sám. Já jsem se snažil, aby to na hře nebylo vidět.

V Česku jste byl spokojený?

Strávil jsem tu šest let a líbilo se mi tady. Ať už v Nymburce, kde jsem v první sezoně pomohl týmu k úspěchům v České lize, nebo Pardubicích nebo Prostějově. Faktem je, že Nymburk byl jedním z nejlepších klubů, kde jsem hrál. Chtěl bych jim ještě s odstupem doby i místa poděkovat za pomoc a podporu. V Česku jsem měl spoustu kamarádů.