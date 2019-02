Nymburk - V pátém kole Adriatické ligy příliš neplatilo pravidlo „Můj dům - můj hrad“. Ve většině zápasů bylo domácí opevnění hosty zdoláno.

Do čela se posunul Hemofarm Vršac a na druhé místo se dostala Olimpija Ljubljana. Tedy v čele jsou dva týmy, jejichž společným jmenovatelem by mohl být Goran Jagodnik. Tento slovinský reprezentant totiž z Hemofarmu před touto sezonou přestoupil do týmu z hlavního města své rodné země.