Nymburk - V dohrávaném zápase se ani podruhé nepodařilo Nymburku porazit polabského soupeře a po porážce o čtyři body v Kolíně podlehli doma o pět bodů.

Ilustrační foto | Foto: Robin Novák

ČEZ Basketball Nymburk A : BC Kolín 70:75

Kolínští basketbalisté už na začátku získali osmibodové vedení, ale domácí na konci první čtvrtiny desetibodovou šňůrou nejen srovnali, ale šli do vedení. Kolín ale začal více využívat podkošového hráče Adamce a během druhé desetiminutovky se dostal opět do vedení. Ve druhém poločase se obě družstva střídala v pletení bodových šňůr. Do poslední čtvrtiny šli s náskokem jednoho bodu košíkáři Kolína. Výsledek se pak přeléval od jednoho družstva ke druhému. Nakonec byli šťastnější hosté a odvezli si z Nymburka vítězství.

Body: Petřivý 18, Holý 13, Vida 10, Pae 9, Šebek 7, Bezucha a Štegbauer 4, Tomášek 2 - Adamec 20, Šoula 16, Emmel 14, Krempaský 12, Hodan 6, J. Lapáček 4. Fauly: 23:18. Trestné hody: 22/11:22/14. Trojky 3:1. Čtvrtiny 23:20, 13:20, 20:17,14:18.

TOMÁŠ LAŠ