Nymburk - Petr Benda zaznamenal v zápase Adriatické ligy mezi Nymburkem a týmem Krka Novo Mesto (57:77) čtyři body. Na výhru to bylo málo.

Petr Benda (vlevo) dal v zápase s týmem Krka Novo Mesto čtyři body | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Rozhodla první čtvrtina, kdy nás soupeř spláchl. My jsme v první čtvrtině obstřelovali koš z delší vzdálenosti a nepadalo to. Musíme si přiznat, že naše střely otevřené nebyly, vždy tam byl nějaký hráč soupeře. Naopak v obraně jsme hráli hodně špatně a zpočátku jsme nepředváděli to, co od nás trenéři chtěli,“ přiznal Benda.