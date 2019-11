Muži Basketbalu Polabí v první lize tentokrát v téměř kompletním složení přehráli s přehledem Sokol Vyšehrad 78:59, když si rozhodující náskok vytvořili až v úvodní čtvrtině, kterou vyhráli o skoro dvacet bodů. Zbytek zápasu už byl bodově vyrovnaný.

Kadeti U17 odjížděli ke dvěma venkovním zápasům. V Pardubicích nestačili na domácí a prohráli 67:85. Z prvního manka se ještě do konce první desetiminutovky oklepali, ale na přesnou střelbu domácích nenašli ve druhé čtvrtině odpověď. Drama se odehrálo v Prostějově. Byly to chyby, které rozhodovaly o konečném výsledku 86:84 pro Nymburk. Chyby hostů dovedly zápas do prodloužení a v něm zase fatální chyby domácích přihrály dva body Polabanům.

Mladší žáci U14 hráli v souboji neporažených se Sokolem Pražským. Po víkendu má každý tým na kontě jednu prohru, ovšem nymburský tým má lepší skóre, protože v domácím zápase rozložil Sokoly na atomy 93:60 po vynikající hře všech hráčů, v Praze v odvetě byli lepší hosté „jen“ 97:84.

Mladší minižáci U12 nymburského týmu nedali v krajském přeboru šanci Českému Brodu a vyhráli 85:29 a 86:28. V obou zápasech ukázali, že jsou na tom basketbalově lépe. Milovičtí U12 nestačili na Brandýs 16:61 a 29:45, ale ve druhém utkání už ukázali mnohem lepší hru.

Nejmladší hráči U10 na turnaji Šmoulinka Cup porazili Studánku 46:32, ale prohráli s SŠB Pardubice 40:63 a Dubčí 31:63 a skončili na třetím místě.

Tomáš Laš