Byl to dlouho očekávaný zápas. Už ligové střetnutí obou celků nabídlo parádní bitvu a podobný scénář se očekával i pro pohárové utkání. I proto si do brněnské haly ve Vodově ulici našlo cestu 1312 diváků. A domácí hráči je nezklamali, předvedli jim parádní show. „Je ve mně spousta emocí, jsem hodně dojatý, protože to jsou ty chvíle, proč děláte basket. To jsou ty chvíle, kdy vám bleskne hlavou, že to, čemu dáváte obrovskou energii, má smysl,“ radoval se brněnský kouč Lubomír Růžička.

Dlouho to přitom opět vypadalo na drama do posledních minut. Do šaten šlo Brno s pouhým tříbodovým náskokem, jenže v druhé polovině byl na palubovce jen jeden tým. Basket si postupně navyšoval náskok a Nymburk na domácí uragán nenašel recept. „Myslím si, že klíč je v doskoku. Měli jsme deset útočných a třicet obranných doskoků, porazili jsme Nymburk z druhých šancí, což je obrovský rozdíl oproti minulým utkáním,“ těšilo Růžičku.

Páteční skvělý výkon Brna přinesl i prolomení jedné zdánlivě nekonečné série – Basket na své palubovce zdolal Nymburk po sedmnácti letech. „Je to dlouhá doba, kdy nad námi Nymburk vládl. Teď si ale to momentum užijeme, kluci budou v euforii,“ tušil královopolský lodivod.

„Brno dnes bylo jasně lepší, lépe připravené a koncentrované a od první minuty to byl jejich zápas. My teď máme dva týdny na to se připravit na zbytek sezony a dát se dohromady. Teď je jediný cíl vyhrát českou ligu. Vím, že na to máme potenciál a měli bychom to zvládnout. My byli rozložení zdravotně, nepomohla ani porážka v Děčíně. Brno proto bylo jasně lepší tým a my teď musíme makat na tom, abychom za dva týdny opět byli na jejich úrovni,“ řekl po utkání nymburský basketbalista Ondřej Sehnal.

Dlouhá cesta

Ten společně se svými svěřenci může vyhlížet soupeře do Final four, kde Basket doplnil Ústí nad Labem a Kolín. Poslední celek vzejde z vítěze utkání mezi Královskými Sokoly a Děčínem. „Postup mezi nejlepší čtyřku byl jeden z našich předsezonních cílů. Pokud budeme dál dobře doskakovat a nebudeme dělat živé ztráty, tak tento tým má obrovský potenciál. Jsem přesvědčený, že můžeme dojít v obou soutěžích ještě daleko,“ navnadil Růžička.

Vzhledem k nabité zápasové listině ale Brno bude muset rychle přepnout zpět na ligu. Už v neděli totiž jede do Kolína, kde sehraje poslední utkání před reprezentační pauzou. „Termínovka je neúprosná, takže teď to bude hlavně o regeneraci a nastavení hlavy. Každopádně fanoušci, kteří přišli, nás nabili energií a v sobotu jdeme znovu do práce,“ burcoval stratég.

Basket Brno - Nymburk 90:72

Čtvrtiny: 28:20, 18:23, 23:13, 21:16.

Body: Culpepper 19, Chatman 17, Bálint 10, Půlpán 10 (+6 doskoků), Nečas 8 (+11 doskoků), Puršl 8, Djuricic 8, Křivánek 6, Svoboda 2, Krakovič 2 – Watson 16, Boeheim 14, Váňa 8, Lockett 8, Tůma 8, Palyza 6, Kovář 5, Rylich 5, Sehnal 2.