Judisté jsou v Nymburce na přípravném kempu a na jejich trénink se tak v pátek přišli podívat i místní basketbalisté Michael C. Myers a čeští reprezentanti Martin Peterka a Martin Kříž. Po krátkém seznamování na sebe hodili kimona a šlo se na věc. Nejlepší čeští judisté Krpálek, David Pulkrábek, Michal Horák, David Klammert a bývalý medailista z mistrovství Evropy a nyní trenér Jaromír Ježek je nejprve učili správně padat do kotrmelce. Poté přidávali i chvaty, které se basketbalisté snažili napodobit.

Původní obavy šly stranou a brzy začali judisté padat na záda. Mike Myers zápolil s Krpálkem a několikrát ho hodil na tatami. Pro olympijského vítěze z Ria šlo o vítanou příležitost potahat se s někým, kdo svými proporcemi připomíná francouzskou hvězdu juda Teddyho Rinera. Za Myersem dokonce chodili i zahraniční judisté, zda by si s nimi nezatrénoval.

“Mike byl pro mě dobrý soupeř. Konečně někdo vyšší než já. Pralo by se mi s ním dobře. Kdyby se dal na judo, tak bych byl rád,” prohlásil Krpálek. “Bylo to zajímavé zpestření mít takové dlouhány na žíněnce. Ukázali jsme jim nějaké chvaty, aby si je vyzkoušeli, a bylo vtipné vidět takhle vysoké kluky, jak lezou do chvatů. Docela jim to i šlo. Minimálně zpestření pro obě strany a doufám, že je to i bavilo,” dodal.

Basketbalisté vítali možnost vyzkoušet si pro ně nový sport. “Bylo to zpestření. Je to pro nás něco úplně jiného. Judo je zajímavé a určitě ho teď budu víc sledovat,” řekl Kříž. Dobrou možnost bude mít už příští rok v dubnu, kdy se v Praze koná mistrovství Evropy judistů. “Nic takového jsem dosud nezkoušel a jsem rád, že jsem to mohl alespoň trochu poznat,” přidal Peterka.

Judisté vymýšleli i varianty, jak judo začlenit do basketbalu. Vše by ale zřejmě skončilo faulem. “Ukázali jsme jim něco, co by mohli použít, ale asi bych jim to spíš nedoporučoval, protože by to nemuselo dopadnout dobře,” připustil Krpálek. “Nevím, jak to využít u basketu, leda bychom chtěli soupeře uškrtit a nebo přehodit přes rameno,” dodal Peterka.

O pár hodin později si role prohodili a tentokráte judisté dorazili na trénink basketbalistů. Zatímco nymburští hráči předtím judo zkoušeli poprvé, David Klammert nemohl zapírat, že basketbal už někdy hrál. “David vypadal nejlépe po basketbalové stránce. Říkal, že jako malý chodil hrát s Lukášem Pivodou (asistent trenéra u basketbalistů Svitav), takže nějaké základy měl a docela to ovládal,” ocenil Kříž.

“Chodívali jsme hrávat jako mladí kluci, ale tohle je jiná liga. Baskeťáci když chtějí, tak z deseti hodů dají devět košů. Já tak dva. V tomhle je velký rozdíl,” řekl Klammert, který ale nakonec vyhrál střeleckou vyřazovací soutěž, když nejprve vyřadil Peterku a ve finále porazil i Kříže. “Nakonec jsem vyhrál, kluci mě určitě nechali. Já jsem ale nadšený,” radoval se Klammert, jemuž tleskal celý nymburský tým.