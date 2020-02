Dramatickou podívanou nabídlo basketbalové utkání mezi celky USK Praha a mistrem z Nymburka. Šťastnější byl zkušený Nymburk, který zvítězil u soupeře 93:88 po prodloužení a byla to už jeho čtyřiaosmdesátá ligová výhra v řadě.

ilustrační foto | Foto: archiv

„Jestli někdo miluje basketbal, ať se chodí dívat na utkání USK Praha, když hraje s Nymburkem. Je to třetí utkání, které jsme s nimi hráli a které se rozhodlo v koncovce, nebo prodloužení. Budu to říkat stále, i když si někdo myslí, že jsem bláznivý, takové utkání je jedině dobře pro český basketbal. To je celé,“ uvedl po utkání trenér Nymburka Oren Amiel. „Musíme vrátit hráče po návratu z reprezentace co nejdřív do systému, v úterý nás čeká Champions league. Jsem šťastný, jak hráči hráli,“ potěšilo nymburského kouče.