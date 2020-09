Bragg přišel před měsícem na své první evropské angažmá. S Nymburkem absolvoval soustředění ve Slovinsku a následně nastoupil do prvního kola Kooperativa NBL na palubovce Svitav. Za pět a půl minuty stihl dva body a dva doskoky. Do druhého zápasu proti Olomoucku už nezasáhl.

Podle serveru Sportando by nyní mohl zamířit do polské Toruně zaplnit místo uvolněné právě Zimmermanem, který v pátek přestoupil do nymburského týmu.

David Šváb