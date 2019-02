Nymburská hráčka Alena Huňková překonala další historickou metu. Svou letošní šestatřicátou trojkou stlačila pod sebe Evu Vítečkovou v počtu proměněných tříbodových pokusů. „Za to jsem moc rád. Teď už nás čeká Hanka Horáková, ta má na svém kontě 451 trojek,“ uvedl trenér nymburského družstva Daniel Kurucz.

Alena Huňková má nyní na konce 435 trojek.

Start domácích hráček nebyl tak rychlý. První čtvrtinu vyhrály jen o sedm bodů. Lepší byla už druhá desetiminutovka, ale až po změně stran bylo zcela jasné, kdo je na hřišti pánem.

„Na začátku nám chvíli trvalo, než jsme se chytly. Trochu nám paradoxně ublížil devítibodový náskok hned na začátku zápasu. Asi nás to uklidnilo více, než bylo zdrávo a trochu podvědomě jsme čekaly, že to bude snadný zápas. Když Strakonice trefily pár střel, my jsme se nemohly dostat do správných obrátek. Ve druhé půlce jsme začaly šlapat o hodně více, přidaly jsme i nějaké rychlé protiútoky a povedené kombinace,“ zhodnotila vítězný zápas Kamila Hošková, nejužitečnější hráčka Nymburka a se šestnácti body nejlepší střelkyně zápasu. „Myslím ale, že máme ještě rezervy, které musíme zmobilizovat hned v dalším zápase, posledním v základní části, proti Slávii příští sobotu,“ řekla Hošková.

Další utkání sehrají nymburské basketbalistky v sobotu, kdy se od 18.45 hodin představí na palubovce pražské Slavie. (mal, tl)