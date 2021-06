„Sportovat se mohlo po většinu omezení pouze venku a podle nařízení ve skupinkách podle toho, co vláda povolila. Nejméně ve dvou, což jsme se v kategoriích U14 a výše mohli praktikovat. Minižáci U13 a mladší kategorie trénovali ve větších skupinách, až když to bylo povoleno,“ zavzpomínal na dobu ředitel Akademie Ladislav Sokolovský.

Týmy se pod vedením svých trenérů připravovaly, jak jen to opatření dovolovala. Především se jednalo o kondiční přípravu ať už v domácím prostředí nebo poté ve volné přírodě či na hřištích.

Pro sport, jako je basketbal, jsou pochopitelně klimatické podmínky velkým nepřítelem. Je jasné, že pro hráče basketbalu není běhání tím, co je nějak baví. Práce s míčem a kolektiv je pro každého basketbalistu tím, proč vyhledává právě tento sport. „V letošní zimě jsme si potvrdili, že na sněhu venku se basketbal hraje špatně,“ glosoval s úsměvem Ladislav Sokolovský.

Aktuálně se mohou hráči vracet za určitých podmínek zpátky do hal. Chybí nyní hráčům spíše fyzická kondice nebo herní dovednosti? „Schází oboje,“ potvrdil Sokolovský a pokračuje: „Ale věřím, že tento handicap všichni doženou. Více se to asi dotkne starších kategorií, mladší na to vlastně mají více času.“

Hodně diskutovaným tématem je, kolik dětí se na palubovky po odeznění největších omezení, už nevrátí. „Dovolím si říci, že se odliv hráčů dotkne nejvíce kategorií U15 a starších. Odhadl bych to na deset procent. U mladších kategorií bych řekl, že naopak mohou děti přibýt. Věřím, že rodiče se budou snažit tyto menší děti více vést ke sportu, protože i po roce a čtvrt s covidem platí sokolské: Ve zdravém těle zdravý duch,“ hledí s optimismem do budoucnosti Ladislav Sokolovský.

Sezona 2020 – 2021 pomalu končí a připravuje se sezona další. „Nemá cenu být z uplynulé sezony negativní, doufejme, že v příští sezoně to už bude podstatně lepší, i když si myslím, že to nebude tak dobré jako v poslední odehrané sezoně 2018 – 2019,“ zůstává optimistou Láďa Sokolovský, který se dotkl i vizí na sezonu 2021 – 2022: „Myslím si, že bude třeba reagovat na situaci, která nastane, operativně. Měli bychom upozadit výsledky a více se věnovat tomu, aby malí sportovci opět měli radost ze sportování.“

Co má Akademie v plánu na následující týdny? „V červnu trénovat, trénovat a zase trénovat. V červenci je to těžší, protože jsou děti na táborech a dovolených. Už teď víme, že příští sezona začne o trochu dříve v srpnu,“ uzavřel ředitel Ladislav Sokolovský.

Vladimír Malinovský

Tomáš Laš