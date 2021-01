Postup měli téměř definitivně v kapse. Jenže chtěli jít do další fáze z prvního místa, o něj však v závěrečném zápase skupinové fáze Ligy mistrů přišli. Košíkáři Nymburka nestačili na své palubovce na turecký tým Tofas Bursa a po napínavém souboji prohráli 97:103. Právě přemožitel Nymburka jde z prvního místa, český šampion ze druhého.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Nymburk - Tofas Bursa | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Tofas si zasloužil vyhrát. To on musel hrát o všechno, měl víc co ztratit a na jeho výkonu to bylo vidět. Předčili nás silou a agresivitou. Výsledkově to tedy nevyšlo, ale celkově jsme ve skupině odvedli dobrou práci. Už jsme v podstatě postoupili minulý týden,“ uvedl po utkání kouč Nymburka Oren Amiel. „Byl to pohledný zápas, ale já mám raději výhry. Soupeř dal spoustu snadných bodů z našich chyb, protože nás předčil agresivitou. Šlapal nám po krku. Od nás to také nebyl nejlepší zápas v obraně, ale když bychom odečetly ty snadné body, tak by to skóre nebylo tak vysoké,“ zhodnotil zápas Amiel.