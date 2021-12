To jsou věci aneb co se povídá o covidu

Emisní povolenky přináší do českého rozpočtu miliardy korun, které jsou určené pro pomoc rodinám, obcím a firmám s úsporami energií a přechodem na obnovitelné zdroje. Hypotetické zrušení prodeje povolenek by do roku 2030 připravilo Česko o přibližně 500 miliard korun na investice. Dvě třetiny jsou peníze povolenek, které budou ukládány do tzv. Modernizačního fondu, kam přispívá celá EU, ale jen pár států může čerpat. Česko bude (hned po Polsku) druhý největší příjemce.

Zbytek jsou peníze získané prodejem povolenek českým znečišťovatelům. Pokud by prodej povolenek ustal, stovky firem, tisíce obcí a statisíce domácností by kvůli tomu byly více závislé na dodávkách drahé elektřiny a plynu. Přišli bychom také o jeden z hlavních nástrojů pro řešení změny klimatu, která je daleko větší hrozbou. Mimo jiné také ekonomickou, ať už jde o škody způsobené suchem či přívalovými dešti, povodněmi nebo vlnami veder.

Jiří Koželouh

je energetickým expertem Hnutí Duha

Zrušením povolenek bychom přitom nezařídili ani výrazný pokles cen energií. Podle ekonomů je hlavním tahounem současného růstu ceny elektřiny v ČR růst ceny zemního plynu. Jak je to možné, když se u nás vyrábí elektřiny zejména z hnědého uhlí? Cena elektřiny na trhu je totiž v každém okamžiku stanovena dle nákladů nejdražšího zdroje, který je potřeba pro pokrytí poptávky.

Ve vitríně jako vycpaný medvěd

A tím bývá v současné době nějaká z elektráren spalujících nebývale drahý zemní plyn. Aktuální zvyšování ceny plynu je pak způsobeno celkovým oživením světové ekonomiky, nárůstem poptávky a tedy ceny uhlí, ropy a plynu na světových trzích díky vysoké poptávce zejména v Asii. K tomu se přidává i stoupající nervozita spojená s růstem napětí na východní Ukrajině.

Rozumnou reakcí na růst cen energií tedy není zastavit či omezit zdroj peněz pro dlouhodobé řešení. Cesta je v efektivním využívání výnosů z povolenek (které jsou příjmem státu) na snižování závislosti rodin, obcí i firem na fosilních palivech.

Kvalitní renovací panelových bytových domů na sídlišti v Brně Novém Lískovci se podařilo dosáhnout snížení průměrné spotřeby tepla v jednom bytě na třetinu. Při aktuální ceně zaplatí průměrná domácnost za rok ve starších domech o 23 tisíc Kč méně, než kdyby renovace neproběhla. Stále je však většina domů v Česku nezateplená a bydlí v nich lidé, kterým mohou peníze z povolenek pomoci.

O Prahu se prý bojuje o něco blíže

Speciální pozornost si zaslouží nízkopříjmové a sociálně vyloučené rodiny, které nemohou spolufinancovat dotace a nemají kapacity na přípravu projektů. Všichni, kdo se vinou dlouhodobě neřešené fosilní závislosti nyní dostávají do finančních potíží, musí mít přístup k okamžité sociální podpoře, aby je vysoké účty nezruinovaly.

