Je to legrace? Je to pomsta lidem, kteří sami občas používají dezinformace? Nebo je to hloupost?

Vezměme to takhle: Jak bychom hleděli na to, kdyby Batman používal metody Jokera? Kdyby Rychlé šípy podvodně uspaly Bratrstvo kočičí pracky? Kdyby Vinnetou ze zálohy přepadl bezbranného Santera? Romantika by byla vepsí, vznikla by nanejvýš jakási satira.

Zkrátka pokud chcete být lepší než padouch, neměli byste používat jeho špinavé triky. A dezinformace špinavým trikem je.

Tvůrci koláží namítnou, že jde o nevinné vtipy. Každý to prý pochopí. Chyba lávky. Informace se v internetovém moři chvějí jako medúzy. Nikdo už nemá čas ani sílu ověřovat, co je pravé a co ne. Tím méně ti, kdo v moři neumějí bravurně plavat. Ti dobří plavci by si měli uvědomit, že sami stanovují hranice dobra a zla.

A ač to zní moralistně, je to fakt: Chci-li hrát dobrého, nesmím použít zlé prostředky.