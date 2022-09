Až se ministr vrátí z dovolené, měl by podívat na čísla resortu financí pod jeho vedením. Do voleb šli s mantrou, že naše vláda brutálně zadlužila tuto republiku. A to není pravda. V roce 2013, kdy jsme resort přebírali, byl dluh sektoru vládních institucí ve výši 44,4 % HDP. Když jsme odcházeli, bylo to 41,9 % HDP. A to navzdory tomu, že jsme vládli v období největší zdravotnické krize v historii této republiky, během které jsme byli nuceni přistoupit k bezprecedentním restriktivním opatření.

Nová predikce, staré lži Aleny Schillerové

Přes všechna omezení a nenadálé situace, se nám podařilo zachránit firmy i rodinné rozpočty. Podařilo se nám také udržet nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Za celou historii České republiky měli přebytkové rozpočty jen tři ministři financí. Byl to Václav Klaus, Andrej Babiš a já. Ministr Stanjura zatím jen ukázal, že rozpočet pořádně ani neumí sestavit.

Přes všechny ty řeči o brutálním zadlužení a o tom, že balancujeme na hraně krachu, které dokáže vyřešit pouze nutnými škrty, je nakonec realita jiná. Ono totiž k žádným reálným úsporám nedošlo, žádné změny strukturálního deficitu. Odhlédnu-li od prvního návrhu rozpočtu, který obsahoval jen tupé, marketingové a v některých případech až nebezpečné účetní škrty, tak současná novela naplno odhalila pravdu.

Alena Schillerová

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO a stínová ministryně financí

Jde o pouhou aktualizaci výdajů a v řadě položek i výmluvy na válku na Ukrajině. A to i tam, kde výdaje s válkou nijak nesouvisí. Strukturální deficit, což bylo zaklínadlo předvolební kampaně koalice SPOLU, absolutně neřeší. Předložené rozpočty mi jen dávají za pravdu, že politika Andreje Babiše nebyla populistická, že jsme se v období před zdravotnickou krizí, ale i v době zdravotnické krize, velice poctivě a zodpovědně dokázali rozhodnout, co je nevyhnutelné z pohledu veřejných financí, a co ne.

Ostatně každý ministr financí by chtěl předložit přebytkový rozpočet. Mně se to podařilo a ministr Stanjura má tři roky, aby se o to pokusil také. To by ale musel začít konsolidovat, což se neděje. Vše má založeno jen na rostoucích příjmech, které při současné inflaci jdou jen a pouze z vašich peněženek. A tak zatímco německý ministr financí hovoří o tom, že by bylo takto vybrané peníze amorální nechat v rozpočtu a chce z nich pomáhat lidem, český ministr roztáčí výdajovou stranu rozpočtu. A jedno konkrétní číslo jako důkaz. Plánované výdaje přesáhly magickou hranici 2 bilionu Kč poprvé v historii.

Záhadné mlčení tajemného ministra

A teď k příjmům. Oproti našemu rozpočtu má o víc než 127 mld. Kč vyšší příjmy. Stát také letos vybral na výběru pojistného zatím o 87,4 mld. Kč navíc. A v neposlední řadě státem vlastněný ČEZ bude mít čistý zisk kolem 90 mld. Kč. To jsou tvrdá čísla. A takto bych mohla pokračovat evropskými příjmy a dalšími položkami. Navíc chtějí zvyšovat daně, ozývají se nápady na zavádění poplatků ve zdravotnictví nebo za privatizaci státních podniků.

Zdroj: DeníkNa rozdíl od ministra Stanjury se držím stále čísel, a ta hovoří proti němu. Rozporovat pak jeho čistě demagogické výmysly, kdy například tvrdí, že mezi ministry financí panuje vesměs shoda, že snižování daní není nejlepší cesta boje s inflací, je obtížné. Na druhou stranou se každý může podívat do okolních států, kde většina z nich k nějaké formě snižování daní přistoupila. Asi nemají "geniálního" Stanjuru.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.