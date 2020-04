Promořování ano, či ne, toť (maturitní) otázka

Školy by se měly otevřít v půlce května, děti do nich vyrazí v rouškách, řekl v DVTV náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Prý to bude jedno z posledních vládních opatření, jež se uvolní. Šéf resortu školství Robert Plaga (ANO) s tímto scénářem počítá.

Foto: Deník