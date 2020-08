Zápisky smutné turistky. Aneb i zadarmo drahé

Poslední dobou často čteme o snaze vlády zachránit nebo zatraktivnit tu či onu kulturní památku. Jde například o pevnost Terezín, Reynkův zámeček Petrkov či pražskou Invalidovnu. Je to chvályhodné, neboť každá koruna vložená do památkového bohatství se mnohonásobně vrátí. Přesto přicházím se skeptickou úvahou na téma, že někdy státní dotace létají do luftu, lépe řečeno jsou znehodnoceny lidským faktorem na místě samém.

