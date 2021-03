Společnost je vysílená, nemocnice přeplněné. Se současnou politickou situací je spokojeno pouhých jedenáct procent obyvatel. Stačí malá jiskra a veškerá snaha vypořádat se s virem vyletí do vzduchu. Proto by měli lidé jako Petr Smejkal, Tomáš Zima, Roman Chlíbek, Vlastimil Válek či Ruth Tachezy požádat všechny Čechy, Moravany a Slezany, aby o Velikonocích zapomněli na pomlázky, májky, konve s vodou a sousedské popíjení vína.

Nemluvím o nouzovém stavu a policejních hlídkách. Jde o nutnou sebekázeň, bez níž se dostaneme tam, kde jsme byli po Vánocích. Před nimi Babišův kabinet podlehl představě, že bez nákupních orgií nebudou svátky, jak by měly být.

A hlavně, že by obchodníci zplakali nad výdělkem. Jenže jejich zisky a potlesk pro vládu odnesla řada lidí vážným průběhem nemoci, nebo dokonce smrtí.

To se nyní nemůže opakovat. Musí přijít naléhavá prosba, aby to občané ještě vydrželi a zůstali doma. Vyslyšena by měla být nejen kvůli našim bližním, ale i proto, že v dubnu už se bude masově očkovat a do léta by mohlo být opravdu líp.

Dobrý pocit, že jsme udělali správnou věc, za jeden prodloužený víkend stojí.