Loni na podzim Piráti uspěli se svým návrhem, aby se platy poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů pro rok 2021 zmrazily. Hlasovalo pro něj 91 z 92 přítomných poslanců.V nedělním Čau, lidi Andrej Babiš vyčetl zákonodárcům, že podobný postup odmítají zopakovat. Zlobí se, že chtějí svolávat mimořádnou schůzi k závěrům vyšetřovací komise o otrávené Bečvě, ale ke svým příjmům nikoliv. Emotivně hřímal: „Poslanci a senátoři budou mít o 5,5 tisíce korun měsíčně navíc. Z jakého titulu? Nestydíte se? Co jste udělali pro lidi konkrétně? Máte jít příkladem. Zmrazte si platy.“ Když pominu možnost, že šlo o kritiku do vlastních řad, neb hnutí ANO má se 78 lidmi daleko nejsilnější poslanecký klub, ráda panu premiérovi odpovím.

A to slovy předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO), který na adresu Babišovy letní předlohy řekl: „Sněmovna už je pro tento návrh neprůchodná, to je celé.“ Zkrátka kdyby to poslanec Babiš myslel vážně, předložil by návrh na zatuhnutí platů v lednu, nikoli v červenci. Dolní komora se tím odmítla zabývat, protože by se to do voleb nestihlo. Základní poslanecký plat 96 tisíc korun je zajisté nadstandardně vysoký příjem. I s tímto vědomím je dobré u uren myslet na to, zda dáváme svůj hlas lidem, kteří za něj odvádějí adekvátně kvalitní práci.