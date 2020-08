Troufám si tvrdit, že na Slovensku má i současné Rusko víc sympatizantů než v dnešním Česku. Je to dáno mnoha věcmi, měkčím průběhem sovětské okupace 1968 počínaje a trvající závislostí na ruském plynu a ropě nekonče. Přesto v minulých dnech dokázalo Slovensko bez větších diskusí a informačních vln vypovědět tři ruské diplomaty, a to přitom za akci, která se vůbec neodehrála na území Slovenska.

Foto: Deník

Důvodem bylo to, že jeden ze strůjců atentátu na gruzínského občana v Německu, připisovaného německými vyšetřovateli agentům ruské FSB, podvodně získal slovenské vízum. To mu umožnilo v tichosti dojet přes Bratislavu do Německa a podílet se na další z řady politických vražd, kterými v posledních letech Rusko likviduje své odpůrce různě po Evropě. Zelimchan Changošvili, který v minulosti bojoval proti Rusům v Čečensku, přišel o život loni 23. srpna, když ho v berlínské čtvrti Moabit útočník z blízkosti opakovaně střelil do hlavy.