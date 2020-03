Koronadiktatura

Je to den ze dne těžší a teprve ještě bude. Snášíme to, protože si říkáme, že ve jménu životů a zdraví nás a našich blízkých to snášet musíme. Místo svobody nastoupila disciplína. Místo debat jsou příkazy a zákazy. Udavačství a nevraživost se rozmohly v míře, v jaké tu nebyly ani za komunistů. Udat vás nemusí soused, ale mobil, platební karta.

Foto: Deník