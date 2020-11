Omezení nočního vycházení sice lidi obtěžuje, ale může zabrat proti šíření epidemie.

Rozhodně je to lepší než uzavřít ekonomiku.

Jenomže jak se nám to zase říká?

Pozdě večer a se spoustou výjimek a přitvrzení.

Takto nevystupuje vláda, která všemi silami bojuje s kritickou situací. Vypadá to spíš, jako by v kritické situaci byla ona sama.

Země prochází nejtěžším obdobím od okupace v roce 68. Potřebuje jasné a chytré vedení. To zatím nemá.

To však neznamená, že bychom sami neměli krizi zvládnout. Je to děsně těžké a zároveň děsně jednoduché. Dodržujme hygienická pravidla. Nosme roušky i tam, kde nám to vláda nenařídila. Není to lepší a užitečnější způsob protestu proti amatérskému řízení, než roušky nosit na půl žerdi?

Vláda musí najít co nejrychleji způsob, jak komunikaci zlepšit. Jinak bude spoluvinna za smrt tisíců lidí. Stejně jako ti, kdo rozumná omezení nerespektují.