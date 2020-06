Velkochovatelé kura domácího hořekují: Lid nechce vejce z klecí. Spotřebitelé si připlácejí za vajíčka z volného chovu. Chtějí pomoci zvířatům, vybírají si a mění trh. Když dokážou pomoci slepicím, proč by nepomohli zemědělcům?

Poslanci, kteří chtěli přispět tuzemským rolníkům, nebyli však vedeni jen tmářstvím. Pomoc těm malým, těžce krizí postiženým, jeví se jako lidumilná a spravedlivá. Podpora domácích pěstitelů, aby stát měl jakési strategické zásoby pro další průšvih, zas vypadá jako prozíravá.

Sněmovna rozhodla moudře: návrh zákona o povinných českých potravinách poslala zpět do výborů. Lidskou řečí to znamená, že ho milosrdnou formou sprovodila ze světa. Pokud chtějí politici skutečně pomoci zemědělcům, měli by jim vynalézat cesty na trh. A kupce přesvědčit, že stojí za to pořídit si české rajče.