Přes to je dost důvodů pro optimismus a plány do budoucnosti. Proč?

Věda je fantastický vynález, ale musí vědět. O koronaviru se zatím ví málo. Četli jsme mnoho protichůdných informací. Naposled dokazuje německý vědec, že v marketu se vůbec nemůžeme nakazit. Naopak jiní nás varují, že virus přežívá na plastech desítky hodin. Kolik je „vironosičů“ bez příznaků a jsou vůbec jací? Takových otázek jsou desítky. Jenže není nutné na ně hned odpovídat.

I když věda neví, může být užitečná: Na radu epidemiologů sáhly státy k osvědčené obraně proti epidemii. Když se nebude přenášet, zajde. Česko patřilo a zatím patří k zemím, které tuto taktiku použily nejdůsledněji a nejúčinněji. I když je všude cítit, že lidé už dýchají volněji (byť většina přes roušku) přísné zákazy jsou většinou dodržovány a virus prostě nemá kam se vrtnout.

Koronavirus není žádný „génius“. Chová se normálně. Hygiena a izolace na něj platí. S dobrou nadějí na výhru lze vsadit, že na něj bude platit i teplé počasí. Sucho je sice z globálního hlediska vzato pořádný prevít, teď se bude docela hodit. Samozřejmě, nikdo to neví přesně, jako se o koroně přesně neví nic, ale dá se usuzovat na podobnost.

Zdravotnictví si zatím vede znamenitě. Nejenže není nedostatek kapacit na jednotkách intenzivní péče. Počet fatálních případů je relativně velice nízký. Těžko si teď už lze představit výkyv, který by nebyl zvládnut.

Ano, jsou dobré důvody, proč věřit, že to začíná končit. To však nejsou důvody pro to, aby byla opatření proti viru bezhlavě zrušena. Opustit správnou taktiku předčasně, by bylo nesmyslné. Když přesně nic nevíme, je opatrnost rozumná. Už proto, abychom to nezakřikli.