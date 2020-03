Sedmý díl seriálu o tom, že všechny zákazy mohou být pro něco dobré.

Za dlouhá léta soužití jsme si odvykli s partnerem mluvit. To není úplně špatné. Může to být i příznak velké lásky. Old Shatterhand a jeho rudý bratr Vinnetou si taky rozuměli beze slov. Občas jen udiveně vyrazili „ufuf“ nebo smířlivě vydechli „howgh“.