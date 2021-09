Proto je nutné se přes „ponorkovou zradu“ přenést a ne ji hrotit. Je to v zájmu EU i Francie.

Místo velkého kraválu, který nyní Francie spustila, by se měla Paříž zamyslet, jak se připojit k vojenské dohodě USA, Austrálie a Británie. Pokud chce tváří v tvář čínské expanzi v Pacifiku uhájit zámořská území, nic jiného Francii nezbývá. Západní demokracie musí v Tichomoří spojit síly, pokud mají mít šanci snahám Pekingu o ovládnutí Pacifiku čelit.

Není to namístě. Jistě, Francie přišla o obří mnohamiliardový kontrakt na dodávky ponorek. Je nutné, aby Australané zaplatili všechna penále a odstupné, která z toho vyplývají. Ale podstata toho, proč se Austrálie rozhodla zakoupit raději americké a ne francouzské ponorky, je víc než jasná a nemá se zradou nic společného.

