Petr Fiala

je předsedou vlády ČR

Smutná pravda je, že Česká republika patří mezi nejzranitelnější země, protože je na ruském plynu závislá víc než ostatní. Nemuselo by to tak být, kdyby předchozí vláda udělala něco pro naši bezpečnost. Dříve jsme měli plyn z Norska, připravoval se plynovod z Polska, to všechno skončilo a zůstali jsme zcela závislí na ruském plynu. O tom teď ale psát nechci.

Budeme připraveni

Podstatné je, jaké problémy jsou na stole dnes. Musíme být připraveni i na nejhorší scénáře, včetně toho, že Rusko úplně zastaví dodávky plynu do Evropy. Naše vláda ale už udělala potřebné kroky pro to, aby domácnosti i firmy měly plyn k dispozici a bezpečně jsme přečkali zimu. Současně sledujeme tři vzájemně propojené cíle:

Recese je už prakticky jistá

1. Obchodníci na náš pokyn povinně plní zásobníky, abychom měli rezervu na co nejdelší dobu. V zajišťování plynu patříme mezi nejlepší státy v Evropě, máme zásobníky plné z 80 %, nikdy v historii jsme v této době neměli rezervy jako dnes. Koupili jsme „železnou zásobu“ plynu, kterou má stát přímo k dispozici. Získali jsme podíl na kapacitě terminálu LNG v Nizozemsku, který pokryje až třetinu naší roční spotřeby. Zimu tedy zvládneme.

2. Pomůžeme lidem a firmám, aby přečkali období drahých energií. Rušíme povinné platby za obnovitelné zdroje, což znamená úsporu až 600 Kč za MWh. Vláda připravila úsporný tarif, který domácnostem automaticky vykompenzuje zvýšené náklady na elektřinu a plyn, a to až do 16 000 Kč. Na cílenou pomoc tak k lidem a firmám směřuje dalších 66 miliard korun (100 miliard už jsme uvolnili v rámci programu Deštník proti drahotě). Další podporu dostanou obzvlášť zasažené firmy.

3. Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom nebyli vydíratelní. To znamená zbavit se energetické závislosti na Rusku. Intenzivně proto jednáme: například s Varšavou o restartu plynovodu Stork II, s Berlínem o společném využívání plynových zásobníků a o solidárním sdílení zásob. Získali jsme podíl v nizozemských terminálech na zkapalněný plyn. V Bruselu využíváme všech možností, které nám dává naše předsednictví v Radě EU.

K větší suverenitě

Daří se nám prosazovat naše priority. Kupříkladu abychom mohli rozvíjet jadernou energii, aby byly v případě nedostatku plynu zajištěny dodávky do nejvíce postižených zemí, abychom občanům mohli zlevnit dodávky tepla nebo aby členské státy mohly plyn nakupovat společně, a tedy výhodněji. Posilujeme tím i energetickou bezpečnost a nezávislost celé Evropské unie.

Klimazlo

Zdroj: Deník

Důležitou součástí toho, jak společně krizi zvládnout, jsou úspory. K tomu můžeme přispět všichni. Každý z nás může přemýšlet nad tím, jak energie ušetřit. I malé snížení teploty nebo přesnější nastavení termostatu se pří- znivě projeví na vyúčtování. A celkově to snižuje naši závislost na Rusku. Ušetřený plyn nám může pomoci v následujících měsících.

Dostatek plynu za přijatelné ceny je naše společná priorita. Krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá. I když žijeme v nejisté době, naše vláda dělá vše pro to, abychom z krize nakonec vyšli jako energeticky suverénní, bezpečnější země.

