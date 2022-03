Sošky v hlavních kategoriích si kromě scénáře a hlavní ženské role rozdělili dle očekávání tvůrci Zátopka. Neocenit film, který vyslali na Oscara, tuhle chybu už akademici nedělají. Okupace bodovala hlavně na cenách filmové kritiky, nicméně i tady jí bylo přáno – tvůrci si odnesli sošku za scénář a hudbu, Antonie Formanová pak Českého lva za výkon ve vedlejší ženské roli.

Dá se přít o to, zda kromě vítězky večera Pavly Gajdošíkové (Chyby) neměla dostat Lva i skvělá Alena Mihulová za Atlas ptáků. Nebo proč nechali akademici odejít bez ceny jeden z nejlepších počinů roku, film Moje slunce Mad (ze soutěže s 21 kategoriemi!). I na Zlatých glóbech si ho všimli.

Nejlepším filmem je Zátopek. Českého lva získal i seriál Ochránce

Nejen proto to ale byl podivný večer, kdy českým filmařům nebylo co závidět. Pocta Ukrajině byla namístě, s uprchlíky a jejich ohroženým domovem soucítí celý svět. Přesto mohla být deklarována elegantněji (zmínka o finanční podpoře namísto rautu a dárcovská SMS by bohatě stačily) - tak, aby neměl člověk pocit, že film je tu tak trochu navíc. Nebylo snad proslovu a kategorie, kam by se modrožlutá nevklínila. Od vypjaté řeči ukrajinského velvyslance vyzývajícího k bojkotu ruských filmařů až po emotivní projev herečky s rusko-ukrajinskými kořeny Elizavety Maximové, která mluvila nejvíc k věci.

Udaný tón, s nímž si věděli rady jen zkušení spíkři, rozhodil evidentně i leckteré vítěze, kteří nevěděli, co říct. Držet večer v mantinelech vážnosti byla bezesporu dřina i pro moderátora Jiřího Havelku, který si umí hrát s jazykem a humorem, do ceremoniálu ho ale spíš kradmo „pašoval“. Méně je zkrátka někdy více. A tak alespoň David Ondříček stihl v závěru říct to podstatné, co k tomuto večeru patřilo: „Kéž diváci nezanevřou na film a dál chodí společně do kina užít si filmy na velkém plátně!“