Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Čeští zdravotníci a epidemiologové stáli v březnu před úkolem, jaký ještě nikdy neřešili. Viděli šíření koronaviru v jiných zemích, viděli přeplněné nemocnice a lidi, umírající kvůli nedostatku léčebných kapacit. Stát našel odvahu rychle zatáhnout za ruční brzdu a jen díky této rychlé reakci máme minimum vážně nemocných a mrtvých. A za to si lidé jako náměstek Roman Prymula, epidemiolog Rastislav Maďar, hlavní hygienička Jarmila Rážová nebo šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek a jejich kolegové zaslouží pochvalu.

Rolí těchto lidí bylo chránit Čechy před nemocí. Vedle nich stál ještě jeden tým, který měl Čechy chránit před nezaměstnaností a chudobou. Ten tým se jmenuje vláda České republiky. A tento tým – na rozdíl od zdravotníků – naprosto selhal.

Dvakrát týdně od počátku krize mluvím se svými kolegy, kteří vedou svazy obchodu, průmyslu nebo hospodářské komory v jednotlivých evropských zemích. A ty debaty jsou směsí pýchy a ostudy. Pýchy na to, když se ptají na nošení roušek, na chování lidí při nákupech, na solidaritu mezi lidmi. A ostudy, když mluví o tom, co všechno dělají jejich vlády na záchranu ekonomiky a já si uvědomím, že vlastně nemám moc co říct.

Neumím jim totiž vysvětlit chování české vlády, která k ekonomické pomoci přistoupila stylem "Všechno všem slíbíme – a uděláme to tak, aby to pokud možno nefungovalo a ušetřili jsme". Ano, záchrana ekonomiky nebude levná, ale Česko je zemí, která si může dovolit investovat do toho, aby lidí nepřicházeli o práci a aby se české firmy nestaly obětí útoků jejich konkurentů z okolních zemí, kde vlády pomáhají skutečně zodpovědně.

V novinách čteme o tom, jak vláda do ekonomiky nalije tisíc miliard a jak nenechá nikoho padnout. O tom, že realita je přesně opačná, se už napsalo spoustu slov a nechci je moc opakovat. Není to dáno jen tím, že skutečných peněz vláda zatím poskytla jen naprosté minimum, ale i tím, že i ta existující pomoc je neuvěřitelně složitá a zdá se, že její autor si každý den při polední pauze čte Hlavu XXII a večer relaxuje u Kafkových románů. Nijak jinak si byrokracii vládních programů neumím vysvětlit.

Vlastně jediný program, který skutečně funguje, je pomoc živnostníkům. A funguje kvůli tomu, že je jednoduchý, že žádost stačí poslat emailem a vyřídí ji Finanční správa, která na to má dostatek lidí. Naprostá většina malých podnikatelů měla peníze na účtu za tři dny! Naproti tomu u žádostí u programu Antivirus na podporu mezd je chybovost přes 70 %. Ale pokud taková masa firem nezvládne správně vyplnit formuláře, musíme se ptát, jestli jsou hloupé ty firmy nebo ty formuláře.

Milá vládo, pokud skutečně myslíte své sliby o záchraně české ekonomiky vážně, udělejte dvě věci: přestaňte slibovat a konečně začnete pomáhat alespoň stejně, jako jiné země v Evropě. A zeptejte se na ministerstvu financí, jak udělat fungující systém podpory.