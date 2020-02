Rychlostní kanoista Martin Fuksa se stal ambasadorem Nymburského deníku. V rozhovoru vysvětluje, proč patří k jeho čtenářům.

Martin Fuksa, ambasador Nymburského deníku | Foto: Deník

Co si vybavíte, když se řekne Nymbursko?

V první řadě domov, dětství, kdy to všechno bylo takové jiné. Narodil jsem se tady a žiju zde dodnes. Hned potom si vybavím sport, těch let co jsem chodil na zimní stadion a hasičárnu, ještě když jsem hrál hokej, po přechodu na kanoistiku samozřejmě řeku Labe a skvělou cyklostezku, která vede kolem hradeb.